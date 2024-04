Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Rodolfo Landim é o presidente do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/04/2024 06:31 | Atualizado 13/04/2024 08:49

Há 47 anos o Flamengo instituiu o pagamento de direitos de transmissão no Brasil. No final da década de 70 a TV Educativa ia aos estádios, gravava os jogos e os repassava as emissoras de TV que vendiam as partidas. Percebendo a queda de público nos estádios, o Flamengo, foi o clube que exigiu pagamento pelos direitos de TV. E foi num Fla-Flu em 15 de novembro de 1977 que tudo começou.



"O Flamengo não é contra o televisionamento dos jogos, pelo contrário, acha até importante. Mas quer ganhar também." disse Márcio Braga, então presidente do clube.

Márcio Braga e Rodolfo Landim no Ninho do Urubu, neste sábado Alexandre Vidal/Flamengo



A decisão irritou a alta cúpula da Globo, mas a partir daí os clubes começaram a receber pelos direitos de transmissão dos seus jogos. E desde então a diferença do que o Flamengo recebe para os demais clubes sempre ficou bem evidente.



Entretanto, em meados de 2020, Landim, atual presidente do Flamengo, conseguiu aprovar a chamada "Lei do Mandante" onde os clubes, tem o direito de venderem seus jogos como mandante para quantas emissoras quiser. O que parecia num primeiro momento ser uma fonte de renda ainda maior para os clubes, acabou sendo um dos maiores erros que uma gestão do Flamengo cometeu com relação aos direitos de transmissão para TV. A decisão irritou a alta cúpula da Globo, mas a partir daí os clubes começaram a receber pelos direitos de transmissão dos seus jogos. E desde então a diferença do que o Flamengo recebe para os demais clubes sempre ficou bem evidente.Entretanto, em meados de 2020, Landim, atual presidente do Flamengo, conseguiu aprovar a chamada "Lei do Mandante" onde os clubes, tem o direito de venderem seus jogos como mandante para quantas emissoras quiser. O que parecia num primeiro momento ser uma fonte de renda ainda maior para os clubes, acabou sendo um dos maiores erros que uma gestão do Flamengo cometeu com relação aos direitos de transmissão para TV.

Com o contrato aprovado nesta segunda-feira (8) pelo Conselho Deliberativo, o Flamengo não só perdeu muito da sua vantagem para os demais clubes, como juntamente com o Grêmio, teve o contrato renovado por muito menos que ganhava até 2024.



Pelo contrato que termina no fim deste ano, a Globo repassou ao Flamengo, em 2023, 275 milhões de reais e ao Palmeiras 163 milhões. Pelo novo contrato que será válido a partir de 2025 e irá até 2029, o Flamengo passa a ganhar 198 milhões de reais contra 191 milhões de reais do Palmeiras.



Para exemplificar melhor, se em 2025 Flamengo e Palmeiras terminarem nas mesmas colocações de 2023 no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras receberia no fim 238,8 milhões de reais, enquanto o Flamengo receberia 238,6 milhões.



Ou seja, pela primeira vez na história, o Flamengo seria ultrapassado por um clube na distribuição dos direitos de televisão.

Rodolfo Landim na chegada a Orlando Foto: Letícia Marques



O Corinthians tem a expectativa de fechar com a Globo até a próxima segunda-feira e o que se fala por lá é em fechar o melhor contrato da história corintiana. Para isso o Corinthians exige ganhar o mesmo que o Flamengo. Se conseguirem, o Corinthians acaba com a distância financeira para o Fla.



Na tabela abaixo, percebe-se bem como foi encurtada a diferença do Flamengo para os demais clubes através deste novo contrato.



Landim perde vantagem financeira nos direitos de TV do Flamengo para adversários Canal do Youtube Resenha Rubro Negra



Para saber mais detalhes sobre o novo contrato do Flamengo com a Globo, clique aqui.



Landim mostrou força e conseguiu vencer a oposição que estava extremamente descontente com o formato do novo contrato, mas terá que conseguir através do marketing vender seus direitos de transmissão para o exterior para ao menos recuperar o que foi perdido no novo contrato e tentar aumentar novamente a diferença para os adversários.



Caso não consiga, Landim entrará para história como o presidente que entregou a vantagem financeira que o Flamengo detinha desde 1977 sobre seus adversários diretos nos direitos de TV. O Corinthians tem a expectativa de fechar com a Globo até a próxima segunda-feira e o que se fala por lá é em fechar o melhor contrato da história corintiana. Para isso o Corinthians exige ganhar o mesmo que o Flamengo. Se conseguirem, o Corinthians acaba com a distância financeira para o Fla.Na tabela abaixo, percebe-se bem como foi encurtada a diferença do Flamengo para os demais clubes através deste novo contrato.Landim mostrou força e conseguiu vencer a oposição que estava extremamente descontente com o formato do novo contrato, mas terá que conseguir através do marketing vender seus direitos de transmissão para o exterior para ao menos recuperar o que foi perdido no novo contrato e tentar aumentar novamente a diferença para os adversários.Caso não consiga, Landim entrará para história como o presidente que entregou a vantagem financeira que o Flamengo detinha desde 1977 sobre seus adversários diretos nos direitos de TV.