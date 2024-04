Gabigol foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude do exame de antidoping - Renan Areias/ Arquivo O Dia

Publicado 09/04/2024 06:26

A defesa de Gabriel Barbosa, o Gabigol, entrou com o pedido de efeito suspensivo na Corte Arbitral do Esporte, no dia 02 de abril para dar condições de jogo ao atacante do Flamengo. Na argumentação do atleta, a defesa pediu atenção ao "periculum in mora" (o perigo da demora) junto com "fumus bonis juris" (fumaça do bom direito). A tentativa da defesa é acelerar o julgamento do jogador para que o mesmo não arrisque cumprir grande parte ou até mesmo todo o período da suspensão que lhe fora imposta.



A expectativa da defesa de Gabigol era que a apreciação do pedido do efeito suspensivo acontecesse entre 10 e 15 dias.

Gabigol foi suspenso até abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping Renan Areias/ Arquivo O Dia



Entretanto, na lista de audiências divulgada pelo CAS que vai de 09 de abril a 30 de maio não consta nenhuma agenda para a audiência de apreciação do efeito suspensivo de Gabigol.

CAS divulga lista de audiência sem a data de julgamento de Gabigol Canal do Youtube Resenha Rubro Negra



No dia 30 de abril está marcada uma audiência para julgar a transferência de Orejuela do Cruzeiro para o São Paulo. O caso envolvendo o clube mineiro está relacionado ao repasse de parte do valor da venda do lateral Orejuela, em 2021, para o São Paulo. O Ajax, da Holanda, cobra o repasse no Tribunal.



No dia 3 de maio outro clube brasileiro terá seu caso julgado, trata-se do Santos. A equipe santista entrou com processo contra o Almeria da Espanha, por valores não pagos na compra do zagueiro Kaiky.



Segundo apuramos, o CAS normalmente cumpre com a agenda estabelecida encaixando novos casos conforme a ordem de chegada e modifica raramente as datas dos julgamentos previamente estabelecidos sem que haja alterações oriundas dos próprios clubes ou entidades envolvidas.



