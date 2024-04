Rodrigo Dunshee, Patrícia Amorim e Rodolfo Landim - Reprodução Flamengo

Rodrigo Dunshee, Patrícia Amorim e Rodolfo LandimReprodução Flamengo

Publicado 14/04/2024 09:35

O Flamengo inicia hoje sua caminhada no Campeonato Brasileiro. O clube não lidera o Brasileirão desde as duas últimas rodadas do certame de 2020. Tal desempenho é visto como crítico e inimaginável para uma equipe que detém o maior investimento da América do Sul e que destoa na contratação de jogadores e na estrutura física dada pelo departamento de futebol. Porém, tudo isso sem uma organização profissional e exigências a altura do investimento fizeram com que o Flamengo visse equipes mais modestas como Atlético-MG e Palmeiras vencerem mais brasileiros nos últimos anos. Até o recém-nascido na SAF Botafogo liderou mais rodadas do que o Flamengo entre 2021 e 2023.

David Luiz atende a torcedores do Flamengo na chegada em Goiânia Marcelo Cortes /CRF



Por isso a diretoria rubro-negra considera importante um bom começo neste campeonato para voltar a liderar e buscar o título que não conquista há 4 anos. Entendendo a necessidade desta conquista, o técnico Tite, que reclamou recentemente do excesso de jogos e do calendário apertado do futebol sul-americano, sugerindo até mesmo uma reunião com a cúpula do futebol para priorizar competições, deve colocar forma máxima na estreia contra o Atlético-GO.



Jogadores como Pedro, Everton Cebolinha e Varela, estão com desgaste musculares e Tite queria poupar os atletas para a sequência de jogos entre Brasileiro e Libertadores que o Flamengo enfrentará neste mês de abril. No total serão 8 jogos entre as principais competições sul-americanas. Entretanto, a necessidade de buscar a vitória e apagar a imagem deixada em 2023, quando o Flamengo não ganhou absolutamente nada, forçam o treinador a escalar os jogadores mesmo estando desgastados.



E uma boa vitória fora de casa se faz necessária neste final de semana, onde revelações podem colocar a política rubro-negra em pandemônio.



Em ano de eleição, o Flamengo se prepara para no final do ano para conhecer seu novo presidente. Rodolfo Landim parece apoiar Rodrigo Dunshee de Abranches para sucedê-lo no próximo triênio.



Rodrigo Dunshee, Rodolfo Landim e BAP Divulgação Flamengo

Rodrigo é conhecido no meio do futebol como um dirigente bem atuante nas redes sociais e chega a irritar e provocar adversários do Flamengo.



Em 2020, o então presidente do Atlético-MG Sérgio Coelho, se referiu ao vice-presidente geral do Flamengo como sendo o "Bobo da Corte" do futebol brasileiro.



Mas o que pode melar de vez o perfil do pré-candidato a presidente do Flamengo é a revelação da suposta criação de uma conta fake nas redes sociais para rebater opositores da gestão Rodolfo Landim.



Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, registrou uma ocorrência na Ploícia Civil do Rio de Janeiro em maio de 2023, contra o perfil "Roberto Dodien", que supostamente seria um perfil criado por Rodrigo Dunshe.



"Roberto Dodien" atacava membros da oposição a Rodolfo Landim e Bandeira de Melo era um dos alvos favoritos do perfil.



Nada ligava o perfil a Dunshee até que o vice-presidente geral do Flamengo publicou um texto em sua rede social oficial e minutos depois apagou, aparecendo em seguida na conta de Roberto Dodien. A partir daí até as iniciais de Roberto Dodien e Rodrigo Dunshee foram motivo para que torcedores, dirigentes e conselheiros do clube fizessem a ligação entre o perfil fake e o vice-presidente geral do Flamengo.



Rodrigo Dunshee lançou sua candidatura a presidência do Flamengo em 2018 Marcelo Baltar



Segundo o jornalista Guilherme Amado do Metrópoles, o Ministério Público pediu à justiça do Rio de Janeiro a quebra dos dados de endereço de IP, acessos e número de telefone em que o perfil era acessado para chegar na pessoa que controlava a conta.



O caso está agora junto à Polícia Civil para o andamento das investigações.



