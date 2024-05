Gabigol - Reprodução / Twitter

Publicado 17/05/2024 06:41 | Atualizado 17/05/2024 06:42

Gabigol esteve em campo pelo Flamengo na última quarta-feira na goleada do Flamengo sobre o Bolívar por 4 a 0. O resultado conferiu tranquilidade a equipe do técnico Tite para trabalhar nas classificações as oitavas de final da competição continental e na Copa do Brasil.



Mas não há paz que dure muito tempo no Flamengo. Na noite desta quinta-feira (16), vazou nas redes sociais uma foto de Gabriel Barbosa com a camisa do Corinthians.



Segundo apuramos, a foto foi tirada na casa do jogador, que comemorava o resultado da Libertadores, com tira-gostos, cerveja e alguns funcionários do Flamengo que são amigos particulares do jogador.



Ao saber da foto, Landim ficou contrariado e incrédulo e rapidamente acionou Bruno Spindel, diretor-executivo do clube, que confirmou a veracidade da foto junto a funcionários que estiveram na casa do jogador. Essa informação foi trazida primeiramente pelo GE e confirmada por nossa coluna.



Apuramos que nos bastidores do clube já há conselheiros que estão vociferando para que Landim rescinda o contrato com o jogador. Landim pensa em uma punição ao jogador e vai realizar várias reuniões para saber se vai tomar alguma punição e qual o peso que tal punição poderá ter.

Landim vai se fazer valer inclusive da repercussão nas redes sociais para saber como punir o atleta rubro-negro.



Em contato com pessoas próximas ao departamento de futebol do Flamengo, ouvimos que já se esperava alguma ação do atleta no sentido de conseguir sua liberação do clube ainda nesta janela de transferências, só não sabiam como aconteceria.



O staff de Gabigol se pronunciou horas após o vazamento da imagem nas redes sociais.



"Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira".



Gabigol ainda não renovou seu contrato com o Flamengo e o atual presidente do Corinthians já declarou sua vontade de ter o jogador no elenco corintiano.



“Sempre deixei claro que o Gabigol, quando nos foi oferecido, tem a nossa cara, a gente chegou a acertar tudo, base salarial, estava caminhando tudo muito bem. Mas eu tive que desistir” disse Augusto Mello, presidente do Corinthians.



Gabigol já demonstrou toda sua admiração a torcida do Corinthians e disse que seria um clube que gostaria de defender no Brasil.



"Já falei isso em entrevistas, que eu acho a torcida do Corinthians muito f***. Os caras cantam os 90 minutos. O jogo contra o Bahia, os caras estavam lá cantando na chuva e isso é muito f***” e continuou:



"Eu realmente acho que combinaria (ele, Gabigol e Corinthians), pela massa, pelo time, favela... Eu acho o cenário f***".

Nas redes sociais a grande maioria da torcida do Flamengo desaprovou o comportamento do jogador.

Reação dos torcedores do Flamengo a foto vazada de Gabigol com a camisa do Corinthians Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Nesta sexta-feira, o Flamengo definirá quais atitudes tomarão a respeito de mais uma situação causada pelo seu camisa número 10.