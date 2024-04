Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo - Thiago Ribeiro/AGIF

Rodolfo Landim é o presidente do FlamengoThiago Ribeiro/AGIF

Publicado 28/04/2024 16:19

Juan ficou marcado na história recente do Flamengo não pelas conquistas ou pelo futebol apresentado dentro de campo e sim pela fatídica declaração no final de 2022, quando justificou os quase 50 dias de férias do elenco rubro-negro:



“Acho que o time, é claro, não estava na melhor condição física por ser começo de temporada, mas acreditamos que vamos corresponder esse ano. Talvez, quando outros times estiverem mais cansados, a gente esteja no nosso auge” disse o ex-zagueiro e supervisor do Flamengo.



O resultado deste planejamento foi o pior ano da história do clube que passou todo 2023 sem conquistar nenhum dos 7 títulos que disputou.



Marcos Braz segue atento ao mercado para reforçar o Flamengo Reprodução Internet



Com Tite, o Flamengo começou o ano com uma pré-temporada no Ninho do Urubu, que teve uma viagem aos EUA com dois amistosos contra clubes da MLS. Ao retornar, Tite abusou de usar a equipe principal nos confrontos do Campeonato Carioca.

Arrascaeta que deixou o gramado neste domingo aos 70 minutos de jogo, com dores na coxa direita, é um bom exemplo para mostrar como a diretoria direcionou o planejamento para o Campeonato Carioca e não para Libertadores e Brasileirão.

Arrascaeta foi poupado na última rodada do Brasileirão por desgaste físico Mauro Pimentel / AFP



O meia rubro-negro jogou 80% dos jogos do Campeonato Carioca, não sendo poupado de nenhuma partida dirigida pelo técnico Tite.



Já no Brasileirão o jogador teve apenas 69% dos minutos possíveis e foi poupado do jogo contra o São Paulo para atuar na rodada seguinte contra o Palmeiras e voltou a ser poupado do jogo da Libertadores contra o Bolívar em La Paz.



Aliás, é na Libertadores que Arrascaeta tem o seu menor aproveitamento de minutos jogados. Na principal competição sul-americana, o meia atuou apenas 66% dos minutos possíveis.



Vai ficando cada vez mais claro para o torcedor rubro-negro que a diretoria do Flamengo erra mais uma vez no seu planejamento e pode acabar 2024 com 1 título conquistado, mas com o mesmo sentimento de derrota e fracasso de 2023.