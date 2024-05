Flamengo já tem nomes para se reforçar - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 16/05/2024 10:03

O Flamengo amassou a equipe do Bolívar no maracanã, nesta quarta-feira (15) pela Libertadores da América. Com a goleada por 4 a 0, a equipe do técnico Tite tirou a vantagem do saldo de gols que o time boliviano tinha e agora é a equipe com melhor saldo no grupo E. Com isso, o Flamengo ainda sonha em terminar na 1ª colocação do grupo, podendo fugir das equipes mais bem classificadas nas oitavas de final, ficando no pote 1 no sorteio.

Primeiro gol do Flamengo Divulgação/Flamengo



Com a paralisação do Campeonato Brasileiro por 2 rodadas, o Flamengo só retorna a campo na próxima quarta-feira (22) contra o Amazonas pela Copa do Brasil e na semana seguinte carimba a vaga as oitavas de final com uma vitória sobre o Millonarios em casa.



Ao que tudo indica, o Flamengo seguirá vivo nas principais competições ao longo do ano e a diretoria rubro-negra já se prepara para não repetir o fracasso de 2023.



Para isso os dirigentes rubro-negros já começaram o trabalho de garimpar jogadores. Recentemente o departamento de scout do Flamengo entrou em contato com o lateral esquerdo Gabriel Fuentes, colombiano, que atua na equipe do Junior de Barranquilla.

Flamengo sonda lateral Gabriel Fuentes do Junior de Barranquilla Foto Reprodução



O contato se deve ao fato do Flamengo estar recebendo muitas sondagens por Ayrton Lucas. Flamengo e Junior ainda não abriram conversas a respeito de uma possível negociação pelo jogador, que só acontecerá em caso de saída de Ayrton Lucas.



A equipe do técnico Tite também deve ganhar reforço na lateral direita. Wesley já foi avisado para procurar uma nova equipe e seu staff já trabalha na possibilidade de transferência, seja por empréstimo ou em definitivo. A ideia do Flamengo é conseguir um lateral direito experiente e seguro no sistema defensivo para lutar por posição com Varela. O nome mais desejado pela diretoria rubro-negra é o de Gonzalo Montiel, campeão do mundo com a seleção da Argentina na última copa.



Gonzalo Montiel é o nome favorito para reforçar a lateral direita do Flamengo em 2024 Foto Reprodução



Entretanto, o Flamengo enfrentará além da concorrência de clubes europeus o desejo de repatriar o jogador que o River Plate tem. River inclusive já iniciou conversas com o lateral, que ainda não acenou com a certeza de deixar a Europa para retornar a América do Sul.



O Nottingham Forestjá comunicou o atleta que não exercerá o direito de compra e o jogador vai retornar ao Sevilla ao fim da temporada. A equipe espanhola não conta com o jogador e deve até mesmo facilitar um empréstimo com obrigação de compra.



O Flamengo ainda procura por um volante box-to-box para revezar com De La Cruz como segundo volante da equipe.



Nesta posição a diretoria rubro-negra tem dois nomes: Evander do Portland Timbers e André Franco do Porto.



Evander esteve próximo de ser contratado na janela de janeiro, mas as negociações esbarraram nos altos valores pedidos pela equipe americana. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube gosta do atleta e vai retomar as negociações no meio do ano.

Marcos Braz estuda nova investida em Evander para reforçar o Flamengo Foto:Craig Mitchelldyer-Portland Timbers



Outra alternativa para o setor é o meia André Franco do Porto. Afastado por insuficiência técnica pelo técnico Sérgio Conceição, o português de 26 anos é visto com bons olhos pela diretoria rubro-negra e aparece como plano B para a posição.



André Franco é um dos nomes estudados pelo Flamengo para reforçar o meio de campo do time do técnico Tite Foto: Porto



A beira das eleições, o presidente Rodolfo Landim sabe que se quiser fazer seu sucessor para o próximo triênio, terá que vencer o máximo de competições neste ano, para apagar os fracassos de 2023 e derrotar seus adversários políticos no clube. E para isso não vai poupar esforços para reforçar o elenco rubro-negro.