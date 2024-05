Flamengo pensa em Vitor Roque para vaga de Gabigol - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Flamengo pensa em Vitor Roque para vaga de GabigolCanal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 13/05/2024 15:46

Assim como fez com Everton Ribeiro, o Flamengo fará com Gabigol. Ou seja, o Flamengo vai oferecer um contrato nos moldes que o clube julga pertinente para o atual momento que Gabigol atravessa.

Gabigol entrou em campo no segundo tempo da derrota do Flamengo para o Palestino Javier Torres/AFP



Landim já prometeu a conselheiros da situação que de forma alguma aceitará a proposta feita pelo jogador para renovação de seu contrato.



O que o mandatário máximo rubro-negro tende a fazer é ofertar uma renovação por 3 temporadas com os mesmos ganhos salariais de hoje, com um bônus por renovação bem abaixo do que o jogador pensou em receber e com um aumento nas cláusulas variáveis de ganhos na temporada.



Se Gabriel aceitar, ficará no clube por mais 3 temporadas, senão o Flamengo deve deixá-lo livre no mercado.



Pensando numa negativa do seu camisa 10, Landim já instruiu o departamento de futebol a monitorar o mercado para deixar "na agulha" algum nome para ser contratado pelo clube e o nome de Vitor Roque aparece como boa alternativa.



Xavi, técnico do Barcelona, não vem concedendo muitos minutos ao jogador de 19 anos e gostaria de emprestá-lo para ganhar mais experiência. Landim já prometeu a conselheiros da situação que de forma alguma aceitará a proposta feita pelo jogador para renovação de seu contrato.O que o mandatário máximo rubro-negro tende a fazer é ofertar uma renovação por 3 temporadas com os mesmos ganhos salariais de hoje, com um bônus por renovação bem abaixo do que o jogador pensou em receber e com um aumento nas cláusulas variáveis de ganhos na temporada.Se Gabriel aceitar, ficará no clube por mais 3 temporadas, senão o Flamengo deve deixá-lo livre no mercado.Pensando numa negativa do seu camisa 10, Landim já instruiu o departamento de futebol a monitorar o mercado para deixar "na agulha" algum nome para ser contratado pelo clube e o nome de Vitor Roque aparece como boa alternativa.Xavi, técnico do Barcelona, não vem concedendo muitos minutos ao jogador de 19 anos e gostaria de emprestá-lo para ganhar mais experiência.

Xavi e Vitor Roque em primeiro treino do atacante no Barcelona Divulgação Barclona



Por isso o Flamengo monitora de perto a situação do atleta.



Entretanto, há duas situações que impediriam uma eventual saída por empréstimo de Vitor Roque para o Flamengo:



1. O desejo do Barcelona é emprestá-lo para ganhar experiência na Europa e não em mada-lo de volta a América do Sul, onde já provou seu talento. Por isso o Flamengo monitora de perto a situação do atleta.Entretanto, há duas situações que impediriam uma eventual saída por empréstimo de Vitor Roque para o Flamengo:1. O desejo do Barcelona é emprestá-lo para ganhar experiência na Europa e não em mada-lo de volta a América do Sul, onde já provou seu talento.

2. André Cury, empresário do atleta, não topa nem o emprestar para um clube europeu, quiçá para um sul-americano.

Na próxima semana o Barcelona se reunirá com André Cury, para apresentar as propostas de empréstimo que tem nas mãos. Clubes como Manchester United, Chelsea, Napoli e Real Betis, já entraram em contato com o Barça querendo o empréstimo do jogador.



Portanto, as chances do Flamengo conseguir o empréstimo de Vitor Roque para a vaga de Gabigol são praticamente nulas.



O rubro-negro carioca terá que ser mais criativo caso precise substituir seu atual camisa número 10.