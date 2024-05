Gabigol não será mais o camisa 10 do Flamengo - Javier Torres/AFP

Gabigol não será mais o camisa 10 do FlamengoJavier Torres/AFP

Publicado 21/05/2024 10:05 | Atualizado 21/05/2024 10:20

Às vésperas de realizar o jogo de volta contra o Amazonas em Manaus pela Copa do Brasil, partida que pode dar ao Flamengo a classificação as oitavas de final da competição, a diretoria rubro-negra ainda junta os cacos da polêmica com Gabigol.

Ao conceder a entrevista para o jornalista André Hernan do canal UOL, Gabigol teve sua última chance de perdão junto a diretoria do Flamengo esgotada.

Gabigol concede entrevista ao UOL para explicar polêmica com camisa do Corinthians Foto: Reprodução Internet



O referido veículo não pode realizar coberturas "in loco" no centro de treinamentos do clube devido a algumas reportagens que a alta cúpula rubro-negra consideraram inverídicas e ofensivas sobre a atual administração e a tragédia dos meninos no Ninho.



E foi justamente aí o último erro de Gabigol por sua renovação contratual. Com contrato se encerrando em dezembro deste ano, Gabriel sempre diz querer permanecer no clube e esperava por uma renovação. Mas internamente as atitudes do ex-camisa 10 do Flamengo provam totalmente o contrário.



O referido veículo não pode realizar coberturas "in loco" no centro de treinamentos do clube devido a algumas reportagens que a alta cúpula rubro-negra consideraram inverídicas e ofensivas sobre a atual administração e a tragédia dos meninos no Ninho.

E foi justamente aí o último erro de Gabigol por sua renovação contratual. Com contrato se encerrando em dezembro deste ano, Gabriel sempre diz querer permanecer no clube e esperava por uma renovação. Mas internamente as atitudes do ex-camisa 10 do Flamengo provam totalmente o contrário.

Rodolfo Landim nunca quis ser marcado como o presidente que perdeu os ídolos de uma geração vitoriosa e por isso cedeu as vontades contratuais de Bruno Henrique, renovando seu contrário por mais tempo e dinheiro que sua idade e desempenho mereciam atualmente. E o caminho de Gabigol seria o mesmo, bastava ao atacante permanecer com o apoio da maioria dos torcedores.

Rodolfo Landim garante que não chegou a um acerto com Gabigol Thiago Ribeiro / AGIF



Mas Gabriel escolheu outros caminhos e agora não só não conta mais com o apoio da nação, como já sabe que não terá o seu contrato renovado e que o clube estaria disposto a negociá-lo já na próxima janela.



Fim da idolatria



Gabriel não é mais visto como ídolo incontestável, como artilheiro máximo do clube na Libertadores, nem como o jogador que mais marcou em finais pelo clube, suas atitudes o transformaram num jogador comum, isolado e que para a maioria dos dirigentes e torcedores, incapaz de reacender a chama da cumplicidade com a torcida e as boas apresentações que a cada dia ficam mais distantes.



Neste cenário, o Flamengo não dificultará uma saída do jogador e já mira um substituto a altura para ocupar o espaço que o agora camisa 99 deixará.



Departamento de futebol escolhe substituto para Gabigol



E por ironia do destino o nome preferido para substituir Gabriel é daquele que tirou do Flamengo e da nação a chance de voltarem a ser campeões do mundo: Roberto Firmino.



E por ironia do destino o nome preferido para substituir Gabriel é daquele que tirou do Flamengo e da nação a chance de voltarem a ser campeões do mundo: Roberto Firmino.

Foi de Firmino o gol que deu ao Liverpool o título de campeão mundial de clubes em 2019 em cima do poderoso Flamengo de Jorge Jesus e é justamente Firmino, que pode retornar ao Brasil para suprir a saída de Gabigol.

Roberto Firmino explica em livro sua decepção com técnico Tite Montagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra



O Flamengo até o momento apenas sondou o atacante que hoje está na Arábia Saudita defendendo as cores do Al-Ahli. Firmino tem contrato até junho de 2026, mas há rumores de que o jogador e o clube podem encerrar seu compromisso nesta janela.



Firmino está avaliado em 10 milhões de euros e na última temporada atuou em 31 dos 33 jogos da equipe saudita, sendo 24 como titular, 7 como reserva e 2 vezes esteve fora por motivo de lesão. Neste período o ex-camisa 9 da seleção brasileira marcou apenas 8 gols e deu 7 assistências.



O Flamengo até o momento apenas sondou o atacante que hoje está na Arábia Saudita defendendo as cores do Al-Ahli. Firmino tem contrato até junho de 2026, mas há rumores de que o jogador e o clube podem encerrar seu compromisso nesta janela.

Firmino está avaliado em 10 milhões de euros e na última temporada atuou em 31 dos 33 jogos da equipe saudita, sendo 24 como titular, 7 como reserva e 2 vezes esteve fora por motivo de lesão. Neste período o ex-camisa 9 da seleção brasileira marcou apenas 8 gols e deu 7 assistências.

O fim da era Gabigol no Flamengo nunca esteve tão próxima de acontecer. Será que o Flamengo terá uma nova era chegando? A era Pedro, ou a era Firmino?