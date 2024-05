Flamengo sonha com Oscar ainda em 2024 - Foto: Divulgação/Shanghai Port

Flamengo sonha com Oscar ainda em 2024Foto: Divulgação/Shanghai Port

Publicado 19/05/2024 12:36

Só na primeira janela de 2024 o Flamengo trouxe Nicolas De La Cruz do River Plate, Matias Viña da Roma e Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Três reforços de peso. Pelo menos no papel.



Dos três reforços que chegaram em 2024, apenas Nico conseguiu se firmar entre os titulares. Léo Ortiz vem sendo sistematicamente preterido pelo técnico Tite que prioriza David Luiz e Matias Viña que apesar de fazer algumas boas apresentações, ainda não superou Ayrton Lucas que segue como dono da lateral esquerda do Flamengo.

De la Cruz foi o único poupado do protesto dos torcedores Divulgação / Flamengo



Uma das fragilidades detectadas pelo técnico Tite é o lado direito rubro-negro. Com Varela e Wesley como opções para a lateral e Luiz Araújo e Gerson como opções para a ponta direita, Tite quer peças de reposição para deixar de ter em seu lado direito, seu lado mais vulnerável.

Tite conversa com David Luiz em treino deste sábado (18/05) no Ninho do Urubu Foto: Marcelo Cortez / Flamengo



O meio de campo é mais uma preocupação do treinador. Contanto apenas com De La Cruz como jogador que consegue fazer o box-to-box, Tite já solicitou ao Flamengo reposição para o setor.

Com o fraco desempenho de Gabigol e Carlinhos, o ataque do Flamengo também está sendo alvo de consideração para que o clube se reforce nesta janela. E neste setor, os dirigentes rubro-negros chegaram a sondar recentemente Roberto Firmino, ex-atacante do Liverpool, atualmente no Al-Ahli da Arábia Saudita.

Firmino narra decepção com técnico Tite em autobiografia Reprodução Twitter



Porém, o jogador de 32 não se dá muito bem com o atual treinador rubro-negro e considera o relacionamento que ambos tiveram na seleção brasileira como decepcionante devido ao corte que sofreu antes de ir para a Copa do Mundo de 2022. O jogador chegou a relatar tal decepção em um livro autobiográfico que lançou em novembro de 2023.

Roberto Firmino explica em livro sua decepção com técnico Tite Montagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra



Outro jogador que a diretoria rubro-negra tenta é Oscar. Atualmente jogador do Shangai Port da China, com contrato até o fim de novembro deste ano.

Flamengo sonha com Oscar ainda em 2024 Foto: Divulgação/Shanghai Port



Até o momento os chineses se mostram irredutíveis e a única saída para o Flamengo será oferecer uma compensação financeira para liberarem Oscar a tempo de ser registrado pelo clube em 2024.



Apesar de ser um desejo do técnico Tite expressado a diretoria rubro-negra desde que chegou ao clube, Tête foi procurado recentemente pelo Palmeiras, que conseguiu seduzir o ponta direita com uma proposta para retornar ao futebol brasileiro.



Até o momento os chineses se mostram irredutíveis e a única saída para o Flamengo será oferecer uma compensação financeira para liberarem Oscar a tempo de ser registrado pelo clube em 2024.

Apesar de ser um desejo do técnico Tite expressado a diretoria rubro-negra desde que chegou ao clube, Tête foi procurado recentemente pelo Palmeiras, que conseguiu seduzir o ponta direita com uma proposta para retornar ao futebol brasileiro.

Entretanto, o Flamengo não se deu por vencido e já contatou o staff do jogador, que informou a dirigentes do clube que ainda não fechou coma equipe alvi-verde. Com isso, o Flamengo já acionou o Galatasaray para entender a situação do atleta e iniciar as tratativas para uma possível contratação.

Tetê é o novo reforço do Galatasaray Divulgação/Galatasaray



Apesar de ainda não ter se movimentado em tratativas, o Flamengo ainda tem como planos B jogadores como Michael e Claudinho. As negociações envolvendo estes jogadores dependerão do sucesso ou não de nomes mais desejados pelo técnico Tite.



Apesar de ainda não ter se movimentado em tratativas, o Flamengo ainda tem como planos B jogadores como Michael e Claudinho. As negociações envolvendo estes jogadores dependerão do sucesso ou não de nomes mais desejados pelo técnico Tite.

O fato é que Rodolfo Landim sabe que precisa de uma reviravolta nesta temporada para que sua gestão não seja lembrada pelos recentes fracassos de 2023 e vai com tudo no mercado da bola para reforçar a equipe rubro-negra.