Quem herdará a camisa número 10 do Flamengo?Montagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 20/05/2024 12:50

Depois da punição imposta a Gabigol que não poderá mais utilizar a camisa de número 10, ficou no ar a pergunta: E agora, quem vestirá a camisa 10 do Flamengo?



Nós apuramos e descobrimos os planos da diretoria do Flamengo para a eterna camisa de Zico.

O departamento de futebol do Flamengo conseguiu a autorização de Rodolfo Landim, presidente do clube, para lidar com a situação de duas maneiras.



Flamengo sonha com Oscar ainda em 2024 Foto: Divulgação/Shanghai Port



A diretoria do Flamengo está em contato com o staff do jogador de 32 anos e espera poder convencer os chineses a liberarem o atleta ainda nesta janela. Vale lembrar que Oscar tem contrato com o clube chinês até o final de novembro deste ano.



O Flamengo estaria disposto até em arcar com uma compensação financeira para ter seu novo camisa 10.



A segunda ideia é segurar o manto 10 até a próxima temporada e aí, sim, discutir e entregar a um dos jogadores do próprio elenco rubro-negro. Esta situação só seria aplicada caso os planos de ter uma super contratação no meio do ano falhassem.



Arrascaeta em ação pelo Flamengo Reginaldo Pimenta / Agência O Dia



