Flamengo pode precisar reformular elenco na próxima temporada - Montagem: Canal do Youtube Resenha Rubo Negra

Publicado 22/05/2024 15:01 | Atualizado 22/05/2024 15:25

Os resultados da temporada de 2023 e o início irregular da equipe em 2024, fizeram o departamento de futebol ter o seu momento de maior cobrança desde que Rodolfo Landim assumiu o clube.



Nomes antes tido como intocáveis agora são pensados para que Landim efetue a última reformulação antes de deixar o Flamengo.

Fabrício Bruno já externou em outras oportunidades seu desejo de deixar o Flamengo para atuar na Europa e desde que foi chamado por Dorival Jr. à seleção brasileira, o zagueiro tem recebido muitas sondagens de clubes do velho continente e o Flamengo aguarda uma proposta formal para analisar a saída de seu camisa número 15.

Fabrício Bruno ganhou destaques nos últimos compromissos do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo



Já Erick Pulgar chegou com desconfiança por parte da torcida rubro-negra, demorou para engrenar, mas em 2023 foi um dos poucos que se salvaram do desastre que foi a temporada se tornando titular absoluto.



Erick Pulgar de incontestável a problemas para renovação de seu contrato Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



Lorran foi o grande destaque da vitória do Flamengo sobre o Corinthians Gilvan de Souza / Flamengo



Ayrton Lucas marcou o segundo gol do Flamengo na vitória sobre o Bolívar Instagram/Flamengo



Dentre todas as situações de renovação, a que está totalmente descartada neste momento é a de Gabriel Barbosa, o Gabigol.



Depois dos últimos acontecimentos, o atacante rubro-negro só está à disposição do técnico Tite graças a intervenção do vice-presidente de futebol Marcos Braz.



Gabigol viajou com o Flamengo para Manaus Divulgação/Flamengo



Em meio a tudo isso, o Flamengo planeja a contratação de pelo menos 4 jogadores na próxima janela de transferências. Um ponta direita, um volante box-to-box, um meia e um lateral direito são as prioridades.



Fora as lacunas detectadas por Tite e mencionadas acima, o Flamengo se prepara para uma reposição dos possíveis jogadores que podem ser negociados.



