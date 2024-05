Gabigol com seu novo visual - Foto: Lance

Gabigol com seu novo visualFoto: Lance

Publicado 27/05/2024 10:25 | Atualizado 27/05/2024 12:11

Há algum tempo Rodolfo Landim via com desconfiança o desempenho de Gabigol em campo, mas nutria a esperança que seu camisa 10 ainda voltasse aos áureos tempos de goleador máximo do futebol sul-americano.



O tempo foi passando e o problema com a agência antidopagem minou mais um pouco da confiança que Rodolfo Landim tinha no jogador. Entretanto, Landim nunca quis ser lembrado com o presidente que perdeu um dos maiores ídolos da história recente do clube. Por isso, inclusive aceitou alguns termos na renovação de contrato de Bruno Henrique incompatíveis com o desempenho do atleta neste momento de sua carreira e faria o mesmo por Gabigol.

VEJA MAIS: 3 NOVOS REFORÇOS NO FLAMENGO: DIRIGENTES VIAJAM POR REFORÇOS | TUDO SOBRE FLA x MILLONARIOS E+



Porém, a foto vazada de Gabigol com a camisa do Corinthians foi a gota d'água para que Landim encerrasse de vez qualquer possibilidade de renovação com o ex-camisa 10 do Ninho. Porém, a foto vazada de Gabigol com a camisa do Corinthians foi a gota d'água para que Landim encerrasse de vez qualquer possibilidade de renovação com o ex-camisa 10 do Ninho.

Torcedores rubro-negros questionam semelhanças entre o novo visual de Gabigol e o mascote do Corinthians Foto Gabigol: Lance / Foto Mascote do Corinthians: Danilo Fernandes/Meu Timão



Gabigol sabe que não terá o seu contrato renovado por esta gestão e já avalia formas de deixar o Flamengo ainda em 2024. Clubes como Athlético-PR, Grêmio e Cruzeiro sondaram a situação do jogador, mas o desejo de Gabigol é mesmo o Corinthians.



Augusto Melo, atual presidente corintiano, afirmou em entrevistas recentes que hoje não está se movimentando pelo jogador, mas segundo apuramos há conversas acontecendo nos bastidores a fim de montar uma proposta ao Flamengo e ao atleta.



Conforme já informamos anteriormente o Flamengo só aceitará uma liberação de seu atacante com uma compensação financeira, caso contrário Gabigol permanecerá no Flamengo até o fim de seu contrato em dezembro deste ano.



Gabigol mantém esperanças por renovação



O ano de 2024 é marcado por ser ano de eleição no Flamengo. A atual gestão permanecerá no comando do clube até o dia 31 de dezembro e então Rodolfo Landim passará a caneta para outro gestor.



A oposição do Flamengo vem se organizando internamente e segundo apuramos as esperanças de permanência de Gabigol vem justamente da oposição. Gabigol sabe que não terá o seu contrato renovado por esta gestão e já avalia formas de deixar o Flamengo ainda em 2024. Clubes como Athlético-PR, Grêmio e Cruzeiro sondaram a situação do jogador, mas o desejo de Gabigol é mesmo o Corinthians.Augusto Melo, atual presidente corintiano, afirmou em entrevistas recentes que hoje não está se movimentando pelo jogador, mas segundo apuramos há conversas acontecendo nos bastidores a fim de montar uma proposta ao Flamengo e ao atleta.Conforme já informamos anteriormente o Flamengo só aceitará uma liberação de seu atacante com uma compensação financeira, caso contrário Gabigol permanecerá no Flamengo até o fim de seu contrato em dezembro deste ano.O ano de 2024 é marcado por ser ano de eleição no Flamengo. A atual gestão permanecerá no comando do clube até o dia 31 de dezembro e então Rodolfo Landim passará a caneta para outro gestor.A oposição do Flamengo vem se organizando internamente e segundo apuramos as esperanças de permanência de Gabigol vem justamente da oposição.

Rodolfo Landim garante que não chegou a um acerto com Gabigol Thiago Ribeiro / AGIF



Apesar de muitos serem contrários a permanência de Gabigol já há entre a oposição àqueles que preferem negociar com o atacante termos contratuais e de conduta para uma renovação.



Caso concorde com os termos, Gabigol poderia deixar de ser jogador do Flamengo ao final do dia 31 de dezembro deste ano para voltar a ser jogador do clube no dia 1º de janeiro de 2025, quando e se alguém da oposição vencer as eleições.



Gabriel Barbosa volta a usar a camisa 10



Apesar de não utilizar mais a camisa número 10 desde a polêmica foto vazada com a camisa do Corinthians, no jogo desta terça-feira, Gabigol voltará a vestir a camisa imortalizada por Zico.



Isso porque pelo regulamento da Libertadores o clube não pode alterar a numeração de seus jogadores até o final da competição. Exceção feita apenas se o jogador deixar o clube e na contratação de outro atleta o clube aproveitar o número vago.



Flamengo e Millonários se enfrentam nesta terça-feira no Maracanã às 21h30 pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar de muitos serem contrários a permanência de Gabigol já há entre a oposição àqueles que preferem negociar com o atacante termos contratuais e de conduta para uma renovação.Caso concorde com os termos, Gabigol poderia deixar de ser jogador do Flamengo ao final do dia 31 de dezembro deste ano para voltar a ser jogador do clube no dia 1º de janeiro de 2025, quando e se alguém da oposição vencer as eleições.Apesar de não utilizar mais a camisa número 10 desde a polêmica foto vazada com a camisa do Corinthians, no jogo desta terça-feira, Gabigol voltará a vestir a camisa imortalizada por Zico.Isso porque pelo regulamento da Libertadores o clube não pode alterar a numeração de seus jogadores até o final da competição. Exceção feita apenas se o jogador deixar o clube e na contratação de outro atleta o clube aproveitar o número vago.Flamengo e Millonários se enfrentam nesta terça-feira no Maracanã às 21h30 pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Libertadores.