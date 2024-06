Gabigol - Jorge R Jorge/BP Filmes

GabigolJorge R Jorge/BP Filmes

Publicado 07/06/2024 10:06

Desde a sua chegada em 2019 ao Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, não vive momentos de tamanha incerteza na sua carreira.



O atacante rubro-negro viajou nesta quarta-feira para a Suíça, onde esperava poder se defender no processo movido pela Associação Brasileira de Controle de Dopagem e dar ponto final à situação que pode tirá-lo dos gramados por pelo menos mais 10 meses.



Entretanto, por situações burocráticas, ao chegar à Suíça, Gabriel foi avisado sobre o adiamento do julgamento que só deve ocorrer durante o segundo semestre deste ano.

Com o adiamento, as tratativas para uma possível renovação contratual com o Flamengo seguirão paradas, assim como a possibilidade de aparecerem propostas ao jogador, que tem contrato vigente até dezembro deste ano.Sem a segurança de poderem contar com Gabigol, equipes como Cruzeiro e Corinthians vão se movimentando para se reforçar, deixando o atacante rubro-negro como segundo plano ou até mesmo descartando sua contratação.O Cruzeiro se movimentou e está em fase final de negociação com Kaio Jorge, atacante, ex-Santos e atualmente na Juventus da Itália.

Já o Corinthians ainda sonha com o Gabigol, mas a incerteza de sua condição profissional faz com que o clube de Itaquera volte suas atenções a outras opções no mercado.Sem receber as propostas e vendo os demais clubes procurarem por outras opções, Gabigol fica sem ter como barganhar por um contrato melhor com o Flamengo.Já o Flamengo segue com a postura de aguardar tanto o desfecho do julgamento quanto uma mudança de postura dentro e fora de campo para resolver se sentará para negociar uma nova extensão contratual com o atacante.Internamente, apuramos que o conselho de futebol do clube é contra a renovação de Gabigol, mas Marcos Braz, vice-presidente de futebol, é quem vem fazendo o papel de convencimento dos conselheiros para manterem Gabigol no Ninho por pelo menos mais 3 temporadas.