Landim acompanhado de Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação, Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e Luiz Eduardo Baptista, o BAP em final da Champions League.Reprodução Internet

Publicado 03/06/2024 10:09

Landim esteve neste final de semana em Londres - Inglaterra, para acompanhar a final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund como sempre fez desde que se tornou presidente do Flamengo em 2019.

Inclusive foi numa final de Champions que o mandatário rubro-negro esteve com Jorge Jesus e deu início ali a inesquecível saga de títulos do Flamengo naquele ano.

Jorge Jesus e Rodolfo Landim afp



E Rodolfo Landim esteve acompanhado do seu fiel escudeiro, o vice-presidente geral do Flamengo Rodrigo Dunshee e de seu ex-aliado Luiz Eduardo Baptista, o BAP.

BAP e Landim fazem parte da formação original da chapa azul que entrou no Flamengo em 2013 e remodelou o clube financeiramente com a ajuda de Eduardo Bandeira de Melo.

Rodolfo Landim no canto à esquerda fez parte da primeira versão da Chapa Azul no Flamengo Divulgação



Entretanto, nos últimos anos BAP e Landim foram se distanciando e hoje, apesar de não reconhecerem oficialmente, estão em lados opostos nas eleições de final de ano no clube.



Entretanto, nos últimos anos BAP e Landim foram se distanciando e hoje, apesar de não reconhecerem oficialmente, estão em lados opostos nas eleições de final de ano no clube.

Em contato com o vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo Dunshee nos informou que colocou sim seu nome a disposição da situação para uma eventual candidatura a presidência do Flamengo no final deste ano, mas que nada ainda tinha ficado decidido. E pela foto que vemos abaixo, Landim pode ter aproveitado a viagem à Europa para afinar ideias com BAP que já trabalha para se lançar a presidência do Flamengo no próximo triênio.

Rodrigo Dunshee, Rodolfo Landim e BAP Divulgação Flamengo



Mas Landim aproveitou a viagem não só para estreitar alianças políticas, segundo apuramos o presidente do Flamengo aproveitou também para se reunir com prováveis investidores da SAF do Flamengo,



Mas Landim aproveitou a viagem não só para estreitar alianças políticas, segundo apuramos o presidente do Flamengo aproveitou também para se reunir com prováveis investidores da SAF do Flamengo,

Rodolfo Landim já falou algumas vezes que pode transformar o Flamengo em SAF ainda durante o seu mandato, o que não significa que o atual presidente colocaria ações do clube à venda neste primeiro momento. A ideia de Landim é criar a SAF no clube e então após se tornar presidente do Conselho Deliberativo no final de 2024, iniciar reuniões dentro do clube para que o Flamengo possa enfim colocar suas ações a venda.

Rodolfo Landim mantém expectativa da compra do terreno do Gasômetro Canal do Youtube Resenha Rubro Negra



O objetivo da SAF sempre está ligado diretamente a compra do terreno e a construção do estádio do Flamengo. E Landim sabe que estando a frente do Conselho Deliberativo, terá maior contato com os conselheiros do clube e poderá articular melhor sua ideia de SAF no clube.