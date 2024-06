Rodolfo Landim dá sinal verde por reforços no Flamengo - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 08/06/2024 12:00

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, segue na Europa, onde trata de assuntos relacionados à viabilidade da compra do terreno do Gasômetro e da construção de um estádio para o clube.

Landim acompanhado de Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação, Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e Luiz Eduardo Baptista, o BAP em final da Champions League. Reprodução Internet



Mesmo de longe, o mandatário rubro-negro se põe a par de tudo que vem acontecendo com a equipe rubro-negra que enfrenta o Grêmio na próxima quinta-feira (13) pelo Campeonato Brasileiro.



Com 5 desfalques para disputar ao menos nove rodadas do Brasileirão durante a data FIFA para a Copa América, Rodolfo Landim autorizou o departamento de futebol a iniciar investidas em jogadores que podem ser os próximos reforços da equipe a partir da janela de transferências que abre no dia 10 de julho.



Tite define prioridades para reforços do Flamengo



Flamengo treina nesta sexta-feira com foco no jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão Foto: Gilvan de Souza /CRF



A questão da lateral direita é a mais complicada de ser resolvida, uma vez que o Flamengo já conta com dois jogadores na posição.



Varela e Wesley, apesar de muito contestados pela torcida do Flamengo possuem certa confiança da comissão técnica de Tite, que deixa a reposição para a função em último plano.



A escassez de bons laterais viáveis no mercado também atrapalha o Flamengo na procura por um substituto para um dos dois atletas rubro-negros.



Wesley tem proposta do Famalicão de Portugal para deixar o clube na próxima janela, mas o receio de que não se consiga um substituto à altura da exigência da torcida faz com que o Flamengo dificulte a saída do atleta.



Sem muito o que fazer na lateral direita, Tite busca priorizar outros setores.



A ponta direita é tratada pelo treinador rubro-negro como prioridade número 1 e o Flamengo já escolheu o jogador ideal para a função, inclusive com a aprovação de Tite.



Michael atuando pelo Flamengo Foto: GettyImages



O ex-jogador do Flamengo tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025.



Entretanto, o clube de Jorge Jesus quer se reforçar ainda mais na próxima janela para consolidar a hegemonia conquistada nesta temporada sobre os times de Cristiano Ronaldo, Benzema e Roberto Firmino.



Para isso, a ideia é contratar Rafael Leão, hoje jogador do Milan. Mas, pelas regras da Liga Saudita, seria necessário se desfazer de algum estrangeiro da equipe. O limite imposto pelas novas regas é de 8 jogadores relacionados por jogo e o clube já conta com 9 atletas estrangeiros, o que força o clube árabe a ter que se desfazer de alguém e o provável é que seja Michael.



Michael chegou ao Brasil para passar férias esta semana e já houve contatos do Flamengo com o ponta direita de 28 anos.



O rubro-negro vai investir todo tempo e habilidade de negociação para tornar Michael um dos reforços do técnico Tite.



Marcos Antônio na mira do Fla



Evander e André Franco foram opções no início de 2024, mas as negociações não andaram.



Agora o Flamengo estuda a possibilidade de conseguir por empréstimo Marcos Antônio.



Marcos Antônio tem 23 anos e foi revelado nas categorias de base do Athlético Paranaense.



Em 2018, ao completar 18 anos, o jogador se transferiu para o Estoril de Portugal sem dar ao Athlético nenhuma compensação financeira, o que levou a uma briga jurídica vencida pelo jogador.



Marcos Antônio contratado pelo Shaktar Reprodução Internet



Os pontos fortes de Marcos Antônio são o passe refinado, boa visão de jogo e a capacidade de atuar em pelo menos duas posições no setor de meio-campo. Foram estas características que levaram a Lázio a se interessar pelo jovem jogador brasileiro e, em 2022, adquiriu o meia junto ao clube ucraniano por € 8 milhões.



Lázaio contrata Marcos Antônio Twitter Lázio



Na Itália, o jogador disputou 22 partidas, marcou 1 gol e deu 1 assistência, muito pouco para o que a equipe italiana esperava e por isso acabou emprestado ao PAOK da Grécia.



Com o contrato com o clube grego terminando no meio da temporada, o Flamengo espera conseguir o empréstimo do jogador com opção de compra.



As negociações estão em fase embrionária e, com o aval de Rodolfo Landim e a aprovação do nome por parte do técnico Tite, o Flamengo pode evoluir nos próximos dias.



