Marcos Antônio e Michael podem ser os primeiros reforços do Flamengo nesta janela de transferênciasMontagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 14/06/2024 11:12 | Atualizado 14/06/2024 11:32

O conselho de futebol do Flamengo se reunirá entre esta sexta-feira (14) e a próxima segunda (17) para definir os parâmetros financeiros para as negociações com Al-Hilal e Lázio, envolvendo os jogadores Michael e Marcos Antônio.

Membros do Conselho de Futebol reunidos no campo do Maracanã Venê Casagrande



O departamento de futebol do Flamengo já conversou com os staffs dos jogadores e já tem em mãos os valores que serão necessários para iniciarem as negociações com seus clubes.



Tanto Marcos Antônio quanto Michael estão empolgados com a possibilidade de defenderem as cores do Flamengo e aguardam o desenrolar das negociações entre os clubes para definirem seus futuros.



Os próximos passos do Flamengo



As reuniões servirão para que Marcos Braz apresente os valores levantados juntos aos jogadores e então repasse ao departamento financeiro para análise e definição de formas e prazos de pagamentos.



Com as diretrizes financeiras traçadas, o vice-presidente de futebol iniciará as negociações diretamente com a Lázio e com o Al-Hilal.

Michael pode se tornar o novo reforço do Cruzeiro e sair do Al Hilal Divulgação/Al Hilal



Se tudo correr conforme o esperado, o Flamengo terá seus dois reforços na janela de julho fechados e então se dedicará a encontrar um lateral direito para fechar a janela.



Se tudo correr conforme o esperado, o Flamengo terá seus dois reforços na janela de julho fechados e então se dedicará a encontrar um lateral direito para fechar a janela. Caso alguma coisa não dê certo com Michael e/ou Marcos Antônio, o Flamengo seguirá trabalhando nas listas que possuem jogadores aprovados pela comissão técnica para que o clube possa se reforçar.

Lázaio contrata Marcos Antônio Twitter Lázio



Possíveis saídas geram apreensão



Em contrapartida, o Flamengo ainda negocia possíveis saídas do elenco rubro-negro e, se concluídas, a responsabilidade de repor quem sair o mais rápido possível.



Em contrapartida, o Flamengo ainda negocia possíveis saídas do elenco rubro-negro e, se concluídas, a responsabilidade de repor quem sair o mais rápido possível. A imprensa europeia segue noticiando o interesse do Real Madrid em Lorran, mas até o momento do fechamento desta matéria nada de concreto havia chegado ao Flamengo.

Lorran teve a missão de substituir Arrascaeta e deu conta do recado Divulgação / Flamengo