Tite definiu que a prioridade para a próxima janela passa por um ponta direita, um meia, um volante e um lateral direito.



A diretoria rubro-negra tem muitas dificuldades em conseguir negociar com um lateral direito que satisfaça as exigências da torcida rubro-negra e foca em Michael para ser um dos primeiros reforços desta janela de transferências.

Michael atuando pelo Flamengo Foto: GettyImages



Entretanto, o Flamengo sabe que terá a concorrência do Cruzeiro, que, aliás, está alguns passos à frente do rubro-negro pelo jogador.

A diretoria do clube celeste, hoje liderada por Pedrinho BH, já enviou proposta formal ao Al-Hilal pelo jogador e já costurou bases salariais e tempo de contrato com Michael.



Flamengo tem carta na manga por Michael



Mesmo estando à frente do Flamengo nas negociações com o Al-Hilal, o Cruzeiro sabe do relacionamento que o jogador tem com o Flamengo e a sua contratação vai depender daquilo que for conversado entre o clube carioca e o atleta.

O Flamengo contratou Michael em 2020 junto ao Goiás por€ 7,5 milhões e em 2022 vendeu o atleta ao Al-Hilal por US$ 8,5 milhões. Ao sair do clube, Michael confidenciou ter feito um acordo de cavalheiros com Marcos Braz.



Segundo Michael, ficou apalavrado que quando retornasse ao Brasil daria prioridade total para a equipe rubro-negra.

Por isso, o Flamengo segue inicialmente em negociações com o jogador para somente posteriormente abrir conversas com o Al-Hilal.



Neste momento, o Flamengo procura também conhecer a proposta que o Cruzeiro fez ao clube árabe para montar sua própria linha de negociações.



Segundo uma fonte do clube, o Al-Hilal de Jorge Jesus já sabe do interesse do Flamengo e sabe ainda que o clube pretende iniciar as conversas pelo jogador ainda nos próximos dias.



Michael chegaria para resolver a carência identificada pelo técnico Tite na ponta direita.



Internamente, acredita-se que o jogador tenha evoluído bastante tanto técnica como taticamente nos anos que esteve sob o comando de Jorge Jesus.

Michael e o ex-técnico do Flamengo Jorge Jesus no Al-Hilal Foto: GettyImages