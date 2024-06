Michael pode se tornar o novo reforço do Cruzeiro e sair do Al Hilal - Divulgação/Al Hilal

Publicado 11/06/2024 09:36 | Atualizado 11/06/2024 09:46

O técnico Tite vem pedindo ao Flamengo um ponta-direita desde sua chegada em 2023. Na primeira janela de 2024, o Flamengo até sondou alguns jogadores e esteve bem próximo de Tetê ex-Internacional de Porto Alegre.



As negociações entre Flamengo e Galatasaray pararam quando o Flamengo soube que o clube turco pretendia arrecadar € 9 milhões no jogador.

Desde então, muitos nomes foram sondados. Até mesmo o argentino Di Maria chegou a ser pensado no rubro-negro carioca, mas com a possibilidade de Michael sair do Al-Hilal, o Flamengo voltou suas intenções exclusivamente ao jogador.Michael chegou ao Brasil na última semana e, a partir de então, o Flamengo iniciou as conversas com o jogador.Entretanto, a equipe do Cruzeiro já vem em tratativas diretas com o clube saudita, coisa que o Flamengo ainda não fez.O Flamengo aguardava a chegada do jogador ao Brasil para entender a atual situação junto ao Al-Hilal, uma vez que seu contrato se encerra em janeiro de 2025, para só então abrir negociações pelo atleta.Neste meio tempo, o Cruzeiro está se acertando com o Al-Hilal e já começa a conversar com Michael sobre valores salariais e tempo de contrato.