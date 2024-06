Claudinho - Divulgação / Zenit

Publicado 12/06/2024 09:24 | Atualizado 12/06/2024 09:35

Com a chegada da janela de transferências, os rumores por contratações no Flamengo crescem a cada dia.



Nomes como Wendel, Wallace e Montiel sempre são relacionados ao clube nesta época da temporada e quase sempre são negados pelo clube, que tempos depois admite que houve conversas fracassadas pelos jogadores.



Na noite desta terça-feira (11), o nome de Claudinho, ex-Red Bull Bragantino e atualmente no Zenit da Rússia, voltou a ser especulado no clube.





Claudinho é meio-campista, de 27 anos, e chegou ao clube russo em agosto de 2027. O Zenit pagou ao Bragantino cerca de € 11 milhões pelo atleta, que desde sua chegada no clube vem sendo titular absoluto.



Entretanto, na última temporada, o jogador foi bastante criticado pela imprensa russa.

Claudinho se impressionou com a torcida do Flamengo no Jogo das Estrelas Hugo Perruso / O Dia

O ex-jogador e hoje comentarista na Rússia, Anatoly Kanishchev, disse que Claudinho foi a principal decepção da temporada.Já para o especialista Alexander Bubnov, outro comentarista russo, o Zenit está usando o meio-campista na posição errada.O fato é que o Zenit tem conversas avançadas por Gedson Fernandes, português de 25 anos do Besiktas da Turquia.O jogador viria para a posição do brasileiro, o que ameaçaria sua titularidade junto à equipe russa e por isso a vontade de seus empresários em negociar o jogador que se considera um dos líderes do elenco do Zenit.“Temos caras que são líderes - Cassierra, que marcou muito, Barrios, Wendel e, acho, eu. Somos todos líderes”, disse Claudinho em recente entrevista à imprensa russa.Pelo que apuramos, o rumor se deu início depois de uma conversa informal entre um dos dirigentes do Flamengo e um dos representantes de Claudinho.O encontro teria acontecido de forma casual e não foram colocados números à mesa. Tão pouco o Flamengo neste momento, possui alguma conversa com o Zenit ou com os agentes do jogador.Na janela passada, o time rubro-negro chegou a negociar com o Zenit que pedia cerca de 25 milhões de euros pelo jogador, frustrando as expectativas de uma transferência para o clube carioca.Sondagens do mundo árabe chegaram ao Zenit que não topou vender Claudinho recentemente por cerca de 18 milhões de euros.Então, o Flamengo sabe que, para contar com o ex-Bragantino no elenco, terá jogo duro com os russos e provavelmente terá que desembolsar cifras milionárias pelo jogador.