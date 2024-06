Bap, Rodrigo Dunshee, Rodolfo Landim, Eduardo Bandeira de Melo e Maurício Gomes de Matos - Montagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Bap, Rodrigo Dunshee, Rodolfo Landim, Eduardo Bandeira de Melo e Maurício Gomes de MatosMontagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 17/06/2024 08:00 | Atualizado 17/06/2024 09:17

Com eleições marcadas para o final do ano, o Flamengo vive uma intensa disputa entre os candidatos a assumir a cadeira de presidente do clube no próximo triênio.



Mesmo de forma extra-oficial, Luis Eduardo Baptista, o BAP, Rodrigo Dunshee de Abranches e Maurício Gomes de Matos já são conhecidos como pré-candidatos ao pleito.



Recentemente, Landim teve áudio vazado declarando seu apoio a Rodrigo Dunshee, o que contrariou as expectativas de BAP, que vem se reaproximando do atual mandatário rubro-negro.

Rodrigo Dunshee, Rodolfo Landim e BAP Divulgação Flamengo



Rodolfo Landim montou uma espécie de gabinete no Flamengo apenas para cuidar do assunto da compra do terreno junto à Caixa Econômica Federal e, mesmo contando com o apoio declarado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, as negociações seguem emperradas.



No último dia 14, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, teve um encontro com o atual prefeito do Rio, em que conversaram sobre a questão do terreno do Gasômetro e sobre a possibilidade de um estádio.



Rodolfo Landim montou uma espécie de gabinete no Flamengo apenas para cuidar do assunto da compra do terreno junto à Caixa Econômica Federal e, mesmo contando com o apoio declarado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, as negociações seguem emperradas.

No último dia 14, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, teve um encontro com o atual prefeito do Rio, em que conversaram sobre a questão do terreno do Gasômetro e sobre a possibilidade de um estádio.

A conversa foi tão promissora que o deputado federal agendou com o prefeito uma nova reunião para tratarem do assunto terreno/estádio do Flamengo.

Eduardo Bandeira de Melo e o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes Divulgação Eduardo Bandeira de Melo



Percebendo a movimentação de seu rival mais ferrenho, Landim sai da inércia e tratou de marcar para esta semana nova reunião com o prefeito da Cidade Maravilhosa.



Situação e oposição vivem neste momento uma disputa para ver quem consegue destravar primeiro as negociações do terreno do Gasômetro.



Percebendo a movimentação de seu rival mais ferrenho, Landim sai da inércia e tratou de marcar para esta semana nova reunião com o prefeito da Cidade Maravilhosa.

Situação e oposição vivem neste momento uma disputa para ver quem consegue destravar primeiro as negociações do terreno do Gasômetro.

E mesmo não estando mais sentado na cadeira de presidente do Flamengo, se Bandeira de Mello conseguir lidar melhor com essa situação, que tem mais contornos políticos do que desportivos, pode marcar um golaço para colocar a oposição e o candidato o qual apoiar a frente de BAP e Dunshee nas eleições no fim de ano.

Terreno do Gasômetro é local favorito para receber o estádio do Flamengo Reprodução Internet



Landim sabe do perigo que corre e acelera para garantir que as tratativas evoluam, pois sabe que Bandeira tem mais entrada e articulação política que ele.



No fim das contas, trata-se de uma disputa que pode fazer com que a compra do terreno aconteça de forma mais rápida e quem ganha com o sucesso (independente do lado que vença) é o torcedor rubro-negro.