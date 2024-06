Marcos Braz encontra dificultades para realizar contratações nesta janela de meio de ano. - Imagem Internet

Marcos Braz encontra dificultades para realizar contratações nesta janela de meio de ano.Imagem Internet

Publicado 19/06/2024 15:00

Sabedores que possuem atualmente o melhor elenco da América do Sul, a diretoria rubro-negra não se preocupa em ser rápida no mercado por reforços e acredita na força deste elenco para seguir nas competições desta temporada.



O vice-presidente de futebol do Flamengo Marcos Braz tem dado várias declarações, sempre desmentindo alguma notícia veiculada pela imprensa:



"Não tem, nunca teve. Nem Danilo e nem Oscar. Todo jogador que seja qualificado e possamos analisar, sempre vemos. É ruim falar que o Flamengo não tem interesse em jogador A, B ou C porque você meio que desqualifica o jogador. Não é nosso papel. O que posso falar é que nunca teve nada em relação a esses dois jogadores. São dois grandes jogadores. Michael não teve absolutamente nada."

Marcos Braz descartou negociação com Neymar Lucas Felbinger/O Dia



Mais recentemente, foi a vez do mandatário do futebol do Flamengo negar tratativas por Marcos Antônio, jogador da Lázio:



"Não existe absolutamente nada. O que posso falar é que gosto do jogador."



A ideia do Fla, é se reforçar em posições sugeridas pelo técnico Tite, onde um volante box-to-box e um ponta direita são as prioridades do treinador rubro-negro.



Entretanto, o Flamengo espera não precisar investir o mesmo volume financeiro que investiu na janela de início do ano, quando trouxe Léo Ortiz, Nicolas De La Cruz e Matias Viña. Mais recentemente, foi a vez do mandatário do futebol do Flamengo negar tratativas por Marcos Antônio, jogador da Lázio:"Não existe absolutamente nada. O que posso falar é que gosto do jogador."A ideia do Fla, é se reforçar em posições sugeridas pelo técnico Tite, onde um volante box-to-box e um ponta direita são as prioridades do treinador rubro-negro.Entretanto, o Flamengo espera não precisar investir o mesmo volume financeiro que investiu na janela de início do ano, quando trouxe Léo Ortiz, Nicolas De La Cruz e Matias Viña.

Flamengo contratou na janela de janeiro de 2024: Matias Viña, Nicolas De La Cruz e Léo Ortiz Reprodução Internet



Para realizar estas três contratações, o Flamengo investiu quase 200 milhões de reais.



Estratégia montada por reforços



O Flamengo tem uma estratégia definida para atuar no mercado nesta janela, onde pretende investir financeiramente num ponta direita e tentar, por empréstimo ou por uma oportunidade de mercado, um volante box-to-box.



E é justamente essa estratégia que está dificultando os avanços nas negociações.



Os nomes trabalhados pela diretoria do Flamengo



Michael, atualmente no Al-Hila do técnico Jorge Jesus, é o nome preferido da diretoria do Fla para cumprir a exigência de Tite como reforço na ponta direita.



Porém, sem poder contar com Neymar até o fim do ano, Jorge Jesus solicitou à diretoria do Al-Hilal que não facilite a saída do jogador. Para realizar estas três contratações, o Flamengo investiu quase 200 milhões de reais.O Flamengo tem uma estratégia definida para atuar no mercado nesta janela, onde pretende investir financeiramente num ponta direita e tentar, por empréstimo ou por uma oportunidade de mercado, um volante box-to-box.E é justamente essa estratégia que está dificultando os avanços nas negociações.Michael, atualmente no Al-Hila do técnico Jorge Jesus, é o nome preferido da diretoria do Fla para cumprir a exigência de Tite como reforço na ponta direita.Porém, sem poder contar com Neymar até o fim do ano, Jorge Jesus solicitou à diretoria do Al-Hilal que não facilite a saída do jogador.

Marcos Antônio e Michael podem ser os primeiros reforços do Flamengo nesta janela de transferências Montagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra



O Flamengo também tinha no radar o jogador Tête, ex-Internacional de Porto Alegre, atualmente no Galatasaray da Turquia, mas o jogador de 24 anos abriu conversas com o Al-Ahli da Arábia Saudita.



Outro nome sondado foi o do uruguaio Facundo Pelisttri, do Manchester United. O clube inglês vem emprestando o jogador nas últimas temporadas, mas não deseja emprestá-lo para um clube da América do Sul.



Além disso, o próprio jogador, em declarações recentes, deixou claro sua vontade de permanecer na Europa.



Com isso, o Flamengo observa seus rivais se adiantarem e segue confiando na força de seu elenco para seguir vencendo nesta temporada. O Flamengo também tinha no radar o jogador Tête, ex-Internacional de Porto Alegre, atualmente no Galatasaray da Turquia, mas o jogador de 24 anos abriu conversas com o Al-Ahli da Arábia Saudita.Outro nome sondado foi o do uruguaio Facundo Pelisttri, do Manchester United. O clube inglês vem emprestando o jogador nas últimas temporadas, mas não deseja emprestá-lo para um clube da América do Sul.Além disso, o próprio jogador, em declarações recentes, deixou claro sua vontade de permanecer na Europa.Com isso, o Flamengo observa seus rivais se adiantarem e segue confiando na força de seu elenco para seguir vencendo nesta temporada.