Publicado 22/06/2024 10:23

Uma das pautas mais exigidas pela torcida rubro-negra é a profissionalização do departamento de futebol do Flamengo.



A torcida cobra a contratação de um diretor de futebol e de uma equipe de psicólogos do esporte.



Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube sempre tratou a questão do psicólogo como um problema menor na estrutura de seu departamento:



"Nós temos isso na base. Até o sub-20, vários jogadores que estão treinando nos profissionais, se quiserem e se sentirem à vontade, têm à disposição (um profissional de psicologia). Mas às vezes o atleta não quer ou acha que não precisa." disse o vice-presidente.

Em reunião com o Grupo FAT - Flamengo Acima de Tudo, no restaurante VAMO, na Lagoa, Rodolfo Landim confidenciou aos membros do grupo que há 7 jogadores do elenco profissional fazendo tratamento com psicólogos do clube.



De fato, o Flamengo tem em sua estrutura psicólogos prontos a atender aqueles jogadores que sentem a necessidade de fazer algum tipo de acompanhamento com o profissional. Mas o fazem de maneira individual e apenas se sentirem a necessidade.



Não há no clube um psicólogo esportivo, responsável por identificar, por exemplo, os possíveis gatilhos de ansiedade em cada momento da prática esportiva, as fontes de estresse, para então definir estratégias de controle emocional e de desenvolvimento de habilidades psíquicas que permitam à equipe esportiva conquistar melhores resultados nas competições.

É esperado que tal função seja ocupada pela próxima gestão, que tomará posse no clube a partir do dia 1º de janeiro de 2025.