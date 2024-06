Terreno do Gasômetro foi desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro - Reprodução Internet

Publicado 24/06/2024 08:00

A desapropriação do terreno do Gasômetro já foi publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro e o leilão do terreno deve ter o seu edital publicado na primeira quinzena de julho.

O leilão terá especificidades como o tipo de equipamento que deve ser construído no local e a forma de pagamento deve ser imposta como sendo à vista, tudo isso para impedir empresas aventureiras de concorrerem com o Flamengo.



Rodolfo Landim por diversas vezes mencionou que a compra do terreno e a construção do estádio endividaria o Flamengo se não fosse criado um modelo de SAF que permitisse ao clube ter uma receita nova para viabilizar um projeto que ao todo, entre a compra do terreno e a construção do estádio está previsto em 2 bilhões de reais.

Entretanto, Landim foi voto vencido e tanto a oposição quanto a situação são contra a criação de uma SAF no Flamengo.



Inclusive, o candidato da situação Rodrigo Dunshee às eleições no final do ano é categoricamente contra a instauração da SAF no clube.

O dirigente, que hoje ocupa o cargo de vice-presidente geral do clube, confia na força da torcida e acredita que o Flamengo tem condições de levantar a receita necessária para a compra do terreno e a construção do estádio sem a necessidade de vender partes do futebol do clube.



E é justamente em cima deste tópico que a diretoria do Flamengo se debruçará daqui para frente para viabilizar primeiro a compra do terreno e, apenas após as eleições, definirem como farão para então construir o tão sonhado estádio próprio rubro-negro.

E é justamente em cima deste tópico que a diretoria do Flamengo se debruçará daqui para frente para viabilizar primeiro a compra do terreno e, apenas após as eleições, definirem como farão para então construir o tão sonhado estádio próprio rubro-negro.