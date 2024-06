Gabriel Barbosa (Gabigol) chorando no banco de reservas com a camisa 10 ao fundo. Fotos: Renan Areias/ Arquivos/ Agência O Dia - Renan Areias/ Arquivo O Dia

Publicado 25/06/2024 10:13 | Atualizado 25/06/2024 10:32

O Flamengo do técnico Tite é líder do Campeonato Brasileiro com 24 pontos e está há 9 jogos invictos.



Neste período, foram 8 vitórias e 1 empate, 22 gols marcados e apenas 4 gols sofridos.



Destes 9 jogos, 2 foram da Copa Libertadores da América, 1 da Copa do Brasil e 5 do Campeonato Brasileiro.



Sem os acréscimos, foram jogados 8.100 minutos, dos quais Gabigol participou apenas de 193.



Uma média muito baixa de minutos jogados para aquele que já foi o principal goleador do Flamengo.

Na atual temporada, Gabigol tem apenas 3 gols marcados, sendo 2 no Campeonato Carioca e 1 pelo Campeonato Brasileiro.



Pedro, que ganhou a vaga de titular na equipe do técnico Tite, já tem 24 gols no ano, sendo 2 nos amistosos nos EUA, 11 pelo Campeonato Carioca, 4 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil e 5 pela Libertadores da América.



Pedro já acumula 2.387 minutos jogados em 2024 e não dá sinais de cansaço ou de desgaste muscular, o que torna a tarefa de Gabigol em conseguir minutos ainda mais difíceis.

Sem jogar, Gabigol vai caindo no esquecimento da torcida rubro-negra que nem se divide mais sobre sua renovação contratual.



Em enquete realizada pelo canal do YouTube Resenha Rubro Negra, sobre a renovação do camisa 99, dos quase 6.000 votos, cerca de 70% eram contrários à renovação do artilheiro.



Internamente, Rodolfo Landim deixa claro a seus apoiadores que por ele não renovará com o atacante.



Marcos Braz segue tentando convencer o presidente rubro-negro sobre a necessidade de se manter Gabriel no elenco para a próxima temporada, porém ainda sem sucesso.



Interesse do Cruzeiro



Conforme noticiamos aqui, o Cruzeiro tem interesse na contratação de Gabigol e chegou a falar com Rodolfo Landim sobre o negócio.



O mandatário máximo rubro-negro autorizou Alexandre Mattos, dirigente celeste, a conversar com Gabi para acertar valores, entretanto, Tite entrou na negociação e pediu a Gabriel que não saísse, pois precisaria muito dele ao longo da temporada.



Marcos Braz não nega negociação com Cruzeiro



Perguntado na zona mista após o jogo com o Fluminense, Marcos Braz não negou que as negociações entre Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro e Landim tenham acontecido.



Interesse do Cruzeiro

Conforme noticiamos aqui, o Cruzeiro tem interesse na contratação de Gabigol e chegou a falar com Rodolfo Landim sobre o negócio.

O mandatário máximo rubro-negro autorizou Alexandre Mattos, dirigente celeste, a conversar com Gabi para acertar valores, entretanto, Tite entrou na negociação e pediu a Gabriel que não saísse, pois precisaria muito dele ao longo da temporada.

Marcos Braz não nega negociação com Cruzeiro

Perguntado na zona mista após o jogo com o Fluminense, Marcos Braz não negou que as negociações entre Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro e Landim tenham acontecido.

"Pedrinho (Lourenço) é o presidente da SAF do Cruzeiro. Eu não sei com quem o (presidente Rodolfo) Landim fala nos outros clubes. Enfim, se ele procurou o Landim, é assunto de presidente para presidente. Eu não sei se procede ou não. Mas, caso proceda, já que ele procurou o Landim, está com a pessoa certa, é o presidente do clube. Não posso falar, pois não tenho essa informação (da negociação com o Cruzeiro). O Landim não me passou absolutamente nada, mas ele não precisa me dar satisfação, ele é o meu chefe." disse Marcos Braz, na zona mista do Maracanã.

Empresários tentam mudar a cabeça de Gabigol



Sem que haja uma procura do Flamengo para que se renove o contrato com Gabigol, seus empresários tentam convencer o atleta a ouvir propostas de outros clubes interessados para que ele possa se transferir ainda este ano, na janela que abrirá no dia 10 de julho.



Entretanto, o staff do jogador sabe que para isso terá que convencer o clube interessado a investir pelo menos 5 milhões de euros para tirá-lo do Flamengo.



Empresários tentam mudar a cabeça de Gabigol

Sem que haja uma procura do Flamengo para que se renove o contrato com Gabigol, seus empresários tentam convencer o atleta a ouvir propostas de outros clubes interessados para que ele possa se transferir ainda este ano, na janela que abrirá no dia 10 de julho.

Entretanto, o staff do jogador sabe que para isso terá que convencer o clube interessado a investir pelo menos 5 milhões de euros para tirá-lo do Flamengo.

Está cada vez mais próximo o encerramento do ciclo de Gabigol com o Flamengo que já dura 6 anos.