Landim (Flamengo) e Pedro Lourenço (Cruzeiro) duelam por reforçosMontagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 30/06/2024 08:55

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo às 18h30 no Maracanã pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Em 5º lugar no certame nacional, em caso de vitória, a equipe celeste chegará bem perto da equipe rubro-negra na tabela, ficando apenas 1 ponto de diferença.

Michael e Marcos Braz assinam contrato em 2020 Foto: Marcelo Cortez / Flamengo

O dono da SAF cruzeirense inclusive já conversou com Rodolfo Landim sobre a contratação do atacante rubro-negro e recebeu sinal verde para negociar com o jogador.Porém, o Flamengo não renuncia a receber uma compensação financeira na casa de 5 milhões de euros para liberar o atacante imediatamente.O Flamengo também negocia com Michael, alvo do Cruzeiro. E este deve ser o maior embate desta janela de transferências. A segurança financeira e o carinho da torcida do Flamengo contra os milhões que o Cruzeiro pode despejar em salário pelo ponta-direita, hoje jogador do Al-Hilal.Especula-se que o Cruzeiro tenha oferecido cerca de 3 milhões de reais em salários a Michael, que teria gostado da proposta do clube celeste e aguarda acordo dos mineiros com a equipe saudita.Entretanto, Michael tem apalavrado um acordo de retorno ao Flamengo com Marcos Braz, que aguarda o desfecho das negociações do Al-Hilal com o Barcelona por Raphinha, para poder sentar e negociar com o clube de Jorge Jesus.Para Michael vir para o Flamengo, o rubro-negro, que não deve investir os mesmos valores salariais propostos ao jogador pelo Cruzeiro, terá que ser criativo na montagem do projeto de carreira do Robozinho.Se dentro de campo o favoritismo no jogo deste domingo (30) é todo do Flamengo, fora de campo a equipe carioca terá muito trabalho para vencer a endinheirada equipe mineira.