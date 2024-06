Michael pode se tornar o novo reforço do Cruzeiro e sair do Al Hilal - Divulgação/Al Hilal

Michael pode se tornar o novo reforço do Cruzeiro e sair do Al HilalDivulgação/Al Hilal

Publicado 26/06/2024 10:00

O Flamengo se movimenta de forma mais modesta nesta janela de transferências se compararmos, por exemplo, com a janela de janeiro, quando o rubro-negro contratou Nico De La Cruz, Matias Viña e Léo Ortiz.



Ainda assim, o clube caminha para realizar contratações pontuais para atender os desejos do técnico Tite.



Desde a sua chegada ao Flamengo em 2023, Tite vem pedindo a contratação de um ponta-direita. O nome de Tête, do Galatasaray foi um dos nomes priorizados pelo treinador rubro-negro.

Tite ao lado de Marcos Braz no Ninho do Urubu Marcelo Cortes/Flamengo



Entretanto, a diretoria do Flamengo ofereceu ao treinador outro nome que agradou à comissão técnica e caiu imediatamente no gosto dos torcedores.



Trata-se de Michael. Entretanto, a diretoria do Flamengo ofereceu ao treinador outro nome que agradou à comissão técnica e caiu imediatamente no gosto dos torcedores.Trata-se de Michael.

Michael atuando pelo Al-Hilal Foto: Divulgação/Alhilal Saudi Club



Com uma boa passagem pelo Fla, entre 2020 e 2022, Michael tem um carinho todo especial da nação rubro-negra, que ainda espera tecnicamente que o jogador de 28 anos tenha evoluído sob o comando do técnico Jorge Jesus.



Aliás, a chegada de Michael no Flamengo foi um pedido de Jorge Jesus, que teve pouco tempo com o ponta no clube rubro-negro, mas que trabalha com o jogador desde 2022 no Al-Hilal.



Com contrato até junho de 2025, Michael pode estar de saída do clube árabe. Com uma boa passagem pelo Fla, entre 2020 e 2022, Michael tem um carinho todo especial da nação rubro-negra, que ainda espera tecnicamente que o jogador de 28 anos tenha evoluído sob o comando do técnico Jorge Jesus.Aliás, a chegada de Michael no Flamengo foi um pedido de Jorge Jesus, que teve pouco tempo com o ponta no clube rubro-negro, mas que trabalha com o jogador desde 2022 no Al-Hilal.Com contrato até junho de 2025, Michael pode estar de saída do clube árabe.

Michael e o ex-técnico do Flamengo Jorge Jesus no Al-Hilal Foto: GettyImages



Isso porque Al-Hilal e Barcelona negociam a ida de Raphinha, camisa 11 da seleção brasileira que joga a Copa América, para o clube saudita.



O Al-Hilal ofereceu ao clube espanhol € 80 milhões pelo jogador. Já o Barcelona respondeu com a pedida de€ 90 milhões e os clubes seguem discutindo os valores.



Financeiramente enforcado, o Barcelona precisa desta venda para se organizar e o poder de investimento do mundo árabe, junto ao lobby que Neymar vem fazendo com Raphinha para convencer o ponta a jogar com ele, faz com que haja grandes chances de um desfecho favorável a ida do atleta ao time de Jorge Jesus. Isso porque Al-Hilal e Barcelona negociam a ida de Raphinha, camisa 11 da seleção brasileira que joga a Copa América, para o clube saudita.O Al-Hilal ofereceu ao clube espanhol € 80 milhões pelo jogador. Já o Barcelona respondeu com a pedida de€ 90 milhões e os clubes seguem discutindo os valores.Financeiramente enforcado, o Barcelona precisa desta venda para se organizar e o poder de investimento do mundo árabe, junto ao lobby que Neymar vem fazendo com Raphinha para convencer o ponta a jogar com ele, faz com que haja grandes chances de um desfecho favorável a ida do atleta ao time de Jorge Jesus.

Raphinha, do Barcelona, comemorando gol contra o PSG igual ao astro Neymar Anne-Christine Poujoulat / AFP



Caso isso realmente aconteça, o Al-Hilal teria dois jogadores na mesma posição: Raphinha e Michael e, com isso, o Flamengo teria mais condições de barganhar valores para adquirir o hoje camisa 96 de Jorge Jesus.



Michael tem apalavrado com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, a prioridade de fechar com o rubro-negro caso retorne ao Brasil e as partes já se acertaram sob tempo de contrato e bases salariais.



O Flamengo aguarda apenas o desfecho das negociações entre Barcelona e Al-Hilal para entrar de vez em negociações por Michael com o clube saudita.



Pelo Al-Hilal, Michael tem 102 jogos, com 20 gols e 25 assistências. Em sua passagem pelo Flamengo, realizou 103 jogos, marcou 22 gols e deu 12 assistências. Caso isso realmente aconteça, o Al-Hilal teria dois jogadores na mesma posição: Raphinha e Michael e, com isso, o Flamengo teria mais condições de barganhar valores para adquirir o hoje camisa 96 de Jorge Jesus.Michael tem apalavrado com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, a prioridade de fechar com o rubro-negro caso retorne ao Brasil e as partes já se acertaram sob tempo de contrato e bases salariais.O Flamengo aguarda apenas o desfecho das negociações entre Barcelona e Al-Hilal para entrar de vez em negociações por Michael com o clube saudita.Pelo Al-Hilal, Michael tem 102 jogos, com 20 gols e 25 assistências. Em sua passagem pelo Flamengo, realizou 103 jogos, marcou 22 gols e deu 12 assistências.

Michael atuando pelo Flamengo Foto: GettyImages