Lucas Paquetá, meio-campista do West HamDivulgação/West Ham

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor-executivo do clube, não presenciaram "in loco" a vitória por 4 a 2 do Flamengo sobre o Atlético-MG na última quarta-feira. A ausência da dupla foi devido à viagem à Europa por reforços.

Bruno Spindel e Marcos Braz Gilvan de Souza/C.R. Flamengo



O Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro, mesmo sem contar com as estrelas uruguaias que participam da Copa América nos Estados Unidos.



Mesmo com a excelente campanha da equipe rubro-negra, o time entende que precisa de reforços, principalmente no setor de meio de campo e ataque.



E é justamente esta a missão de Braz e Spindel na Europa. Conseguir reforços nestas posições.



Após indiciamento, Lucas Paquetá deve focar na sua defesa Reprodução / Redes sociais



Com o imbróglio que o meia de 26 anos vem passando por conta de um suposto envolvimento com jogos em casa de aposta, o Flamengo viu uma brecha para tentar repatriar o jogador.



A ideia seria ter o meia por empréstimo, enquanto o processo corre na Federação Inglesa.



Apesar do West Ham aceitar negociar Paquetá, o clube inglês só pretende sentar para negociar se a proposta for de aquisição em definitivo.



O West Ham pagou cerca de 60 milhões de euros por Paquetá e espera recuperar boa parte deste investimento numa eventual venda.



Tais valores são altos para a equipe rubro-negra, que ainda não desistiu do negócio.



Lucas Paquetá se transferiu para West Ham, da Inglaterra numa operação de 60 milhões de euros Divulgação/Lyon



Outros reforços



Além de Paquetá, o Flamengo negocia ainda a contratação do meia Marcos Antônio da Lázio.



Marcos Antônio, volante da Lazio, negocia com o Flamengo Divulgação



Outro jogador que o Flamengo está interessado é Marcos Paulo.



Marcos Paulo tem 23 anos e pertence ao Atlético de Madrid, da Espanha.



Formado nas categorias de base do Fluminense, em 2021 foi vendido à equipe espanhola, que desde então passou a emprestá-lo para equipes europeias como Famalicão de Portugal e Mirandés da Espanha.



Em 2023, o jogador foi emprestado ao São Paulo, onde disputou 29 jogos, marcou 4 gols e deu 2 assistências.



Marcos Paulo, atacante do São Paulo Rubens Chiri / saopaulofc.net



Durante o empréstimo para o São Paulo, Marcos Paulo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e fez todo o seu tratamento com profissionais do Fluminense a pedido da equipe espanhola.

