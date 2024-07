Gabigol não é mais o camisa 10 do Flamengo - Javier Torres/AFP

Gabigol não é mais o camisa 10 do FlamengoJavier Torres/AFP

Publicado 06/07/2024 08:57 | Atualizado 06/07/2024 08:59

Maior ídolo rubro-negro depois da geração de 81, Gabriel Barbosa, o Gabigol, está vivendo seus últimos meses com o manto sagrado.



Até o momento, foram 281 jogos, 156 gols marcados e 40 assistências desde que chegou ao Flamengo em 2019.

Tais números deram a Gabigol o 6º lugar entre os maiores artilheiros da história do clube.Mas o casamento entre Flamengo e Gabigol parece ter chegado ao fim.Sem acordo pela renovação contratual, Gabigol já teria se apalavrado com a equipe do Palmeiras para vestir as cores alviverdes em 2025.O Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, gostaria de ter o jogador ainda nesta temporada, mas com a compensação financeira fixada na casa dos 5 milhões de euros por Rodolfo Landim, a equipe palmeirense vai aguardar o atacante que iniciará sua jornada na nova casa no próximo ano.

Abel Ferreira consola Gabigol após final da Libertadores Foto: Buda Mendes/Getty Images

Gabigol não quer e não deve assinar um pré-contrato com o Palmeiras, para não entrar em atrito com o torcedor do Flamengo e para não perder oportunidades de entrar em campo, uma vez que já seria oficialmente jogador do principal rival rubro-negro na atualidade.Com isso, o acerto fica apenas nas palavras dadas por Gabigol e sua equipe, a equipe palestrina.Gabigol ficará de fora mais uma vez de um jogo do Flamengo, desta vez contra o Cuiabá, neste sábado (06) no Maracanã, mas deve ficar à disposição do técnico Tite já no jogo contra o Criciúma.