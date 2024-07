Flamengo busca reforços na Europa - Montagem: Canal do Youtube Central do Fla

Com o Flamengo na liderança do Brasileirão mesmo depois do tropeço neste sábado (06) diante do Cuiabá no Maracanã, Marcos Braz e Bruno Spindel retornaram da Europa, onde tinham a missão de buscar reforços para a equipe rubro-negra.



Geralmente, os dirigentes rubro-negros já enfrentam dificuldades nas contratações por conta de fatores como forma de pagamento, convocações, qualidade dos atletas pretendidos e as dificuldades em convencer seus clubes.

Agora, outro fator influencia na possibilidade por reforços: o leilão do terreno do Gasômetro.



Depois da desapropriação do terreno do gasômetro por decreto do prefeito Eduardo Paes, o Flamengo aguarda para esta semana a publicação do edital para participar do leilão do terreno.



Rodolfo Landim disse ter o dinheiro para realizar a compra em "cash", no Pix. Mas o dirigente máximo rubro-negro também já havia explicado que isso implicaria em reter investimentos nas contratações de jogadores.



"Podemos abrir mão de usar esse dinheiro (SAF)? Podemos, só que a gente vai endividar o clube e vai ser muito mais penoso para a gente porque vai ter um custo de capital para pagar esse dinheiro que é necessário para a construção e que poderia ser revertido para o clube, para investimento em jogadores, formando uma equipe cada vez maior e melhor." disse Landim em entrevista concedida no dia 31 de março à Rádio CBN.

Por isso, os dirigentes rubro-negros retornaram da Europa apenas com um jogador acertado dentre tantos que sondaram.



Apenas o meia Marcos Antônio, da Lázio, tem acerto até o momento com o Flamengo e pode ser anunciado até a próxima semana.



Na Europa, os dirigentes flamenguistas mudaram o escopo de compra de atletas para empréstimo a fim de não esvaziarem os cofres rubro-negros devido à compra do terreno que pode acontecer nos próximos dias.



Esta nova estratégia dificultou ainda mais as negociações e é essa a justificativa para o fraco desempenho momentâneo na aquisição de novos atletas.



Jogadores como Michael e Lucas Paquetá, que demandariam no momento um investimento muito alto, seja em salários, seja na aquisição dos direitos federativos, ficarão para outra oportunidade caso o Flamengo não consiga seus empréstimos.



