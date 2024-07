Flamengo e Palmeiras negociam troca de Gabigol por Dudu - Montagem: Canal do Youtube Central do Fla

Palmeiras e Gabigol têm tudo acertado para que a camisa 99 do Flamengo defenda as cores alviverdes em 2025.



Porém, com a recusa de Gabigol em assinar um pré-contrato neste momento para não se queimar mais com a torcida rubro-negra e o assédio que ainda existe do mercado nacional e internacional sobre o jogador, causam no Palmeiras a insegurança de que a qualquer momento pode perder seu principal reforço para a próxima temporada.



Por isso, o Palmeiras vem tentando meios para garantir a contratação de Gabigol já nesta janela de inverno que abre a partir do dia 10 de julho, próxima quarta-feira.

Abel Ferreira consola Gabigol após final da Libertadores Foto: Buda Mendes/Getty Images

Como Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, não aceita liberar o jogador de graça nesta janela, a equipe de Leila Pereira tenta ser criativa na negociação e tenta envolver o atacante Dudu como moeda de troca na negociação, como informou primeiro o ge.



A ideia é ceder Dudu ao Flamengo para terem Gabigol imediatamente.



A princípio, a ideia não agradou Rodolfo Landim.



Dudu comemora gol em jogo do Palmeiras Cesar Greco / Palmeiras



Já Dudu tem 32 anos, recebe um dos maiores salários da América do Sul, cerca de 2,1 milhões de reais por mês, e vem de 290 dias parados por conta de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito.



Além disso, Dudu atua numa posição saturada de jogadores no Flamengo a ponta esquerda. Naquele setor, Bruno Henrique e Everton Cebolinha se revezam ao longo da temporada e, portanto, a contratação de Dudu seria desnecessária.



Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo



Apesar de Rodolfo Landim não querer a contratação de Dudu e grande parte do conselho de futebol do Flamengo também não, Marcos Braz é que faz pressão internamente para que a negociação aconteça.



O vice-presidente de futebol do clube gosta do jogador e vê com bons olhos a troca envolvendo Gabigol e Dudu.



Um dos argumentos mais fortes do vice-presidente de futebol do Flamengo, são as constantes ausências de Bruno Henrique por conta de lesões e a possibilidade de Dudu também poder atuar pelo lado direito, o que beneficiaria o Flamengo financeiramente, não precisando ir ao mercado contratar um ponta direita nesta janela.



Rodolfo Landim já havia avisado sobre comprometimento dos investimentos por reforços para compra de terreno Foto: Fred Gomes



