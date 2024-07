Claudinho e Michael ainda podem pintar no Flamengo - Montagem canal do Youtube Central do Fla

Publicado 28/07/2024 09:30

O Flamengo ainda não conseguiu realizar nenhuma transferência nesta janela.



Apesar de ter flertado com a Lázio por Marcos Antônio, o rubro-negro carioca viu o jogador ir para o São Paulo após o deixarem em stand by por conta das negociações com Paquetá e Claudinho.



Em sua apresentação no São Paulo, Marcos Antônio alfinetou a diretoria do Flamengo, ao dizer que foi ao clube que teve mais seriedade nas tratativas.

Marcos Antônio alfineta diretoria do Flamengo em sua apresentação Twitter FLA NAÇÃO VVP



Embora o Flamengo ainda não tenha confirmado nenhuma contratação, o clube segue no mercado e pode ter desfechos positivos nos próximos dias.



Com a janela aberta até o dia 2 de setembro, o Flamengo segue com paciência para conseguir se reforçar nos setores carentes detectados pelo técnico Tite.



Aliás, desde as primeiras conversas, ainda em outubro de 2023, Tite já havia solicitado à diretoria de futebol do Fla a contratação de um ponta-direita como sendo prioritária para a montagem de uma equipe forte, capaz de conquistar os títulos que disputaria na temporada.



De lá para cá, o Flamengo sondou vários jogadores, dentre os quais: Di Maria, Tetê, Luiz Henrique (hoje no Botafogo), sem que conseguisse levar as negociações adiante.



Tite ao lado de Marcos Braz no Ninho do Urubu Marcelo Cortes/Flamengo



Al-Hilal e Michael terão reunião para conversar sobre a rescisão amigável do brasileiro junto à equipe saudita.



Os árabes querem a liberação de uma vaga para estrangeiro na equipe para contratarem mais um grande atleta de destaque atuando na Europa e, para isso, topam liberar o jogador.



Caso cheguem a um denominador comum, Michael ficará livre no mercado para negociar com qualquer clube.



Um acordo verbal entre Michael e Marcos Braz faz com que o Flamengo saia na frente pelo jogador.



Claudinho volta a ser relacionado



Claudinho, do Zenit, está na mira do Flamengo Divulgação / Zenit



Em reunião com os dirigentes russos na última semana, como divulgado primeiramente pelo canal do YouTube Central do Fla, o meia deixou claro que não pretende renovar com a equipe russa e que quer ser negociado com o Flamengo.



Sem a possibilidade de renovação, o Zenit se vê agora com a única opção de não perder dinheiro, a negociação com o Flamengo.



O Flamengo então aguarda nova reunião com os russos para poder tentar o desfecho com o atleta.



Os próximos dias prometem ser agitados nos bastidores do Flamengo.