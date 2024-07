Deputado Eduardo Bandeira de Mello tem percorrido o estado do Rio. - Reprodução / redes sociais

Deputado Eduardo Bandeira de Mello tem percorrido o estado do Rio.Reprodução / redes sociais

Publicado 27/07/2024 10:19 | Atualizado 27/07/2024 10:19

Na próxima segunda-feira (29), o Flamengo votará junto ao seu conselho deliberativo a liberação da verba para comprar o terreno do gasômetro, através do leilão que ocorrerá no próximo dia 31.



Há muitos movimentos nas redes sociais convocando os conselheiros do clube a votarem favoravelmente à compra do terreno, que será o primeiro passo para a construção do tão sonhado estádio rubro-negro.



Na última quinta-feira (25) o ex-presidente do Flamengo e atualmente deputado federal pelo Rio de Janeiro, Eduardo Bandeira de Mello, esteve no programa VVP Entrevista do Canal do Youtube Resenha Rubro Negra falando sobre o estádio do Flamengo e a aquisição do terreno do Gasômetro.

Terreno do Gasômetro, onde será erguido o estádio do Flamengo Reprodução

O deputado disse no programa que estará presente na votação que acontecerá na próxima segunda-feira, mas destaca que tudo está sendo feito às pressas e que a situação deve ser mais bem avaliada para que o Flamengo não embarque numa aventura no escuro.

Ex-Presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello fala sobre a compra do terreno do gasômetro Canal do youtube Resenha Rubro Negra

VEJA MAIS SOBRE A DECLARAÇÃO DE EDUARDO BANDEIRA DE MELLO SOBRE O LEILÃO DO TERRENO DO GASÔMETRO



"Primeiramente, essa coisa do estádio do Flamengo não deveria estar sendo colocada da maneira que está. De uma maneira apressada e inserida num processo eleitoral. O estádio do Flamengo deveria ser um assunto de estado da nação rubro-negra e não um assunto de governo, um assunto eleitoral."



Sobre a reunião de segunda-feira, o ex-mandatário rubro-negro disse:



"Nós temos que avaliar o que vai ser proposto nessa reunião de segunda-feira, para ver que maneira a gente pode encaminhar, para minimizar riscos que por ventura possam existir. Nós temos que analisar o que foi proposto, analisar possibilidades... Ninguém, acredito, seja contra a compra do terreno... mas nós temos que cuidar para que amanhã não se volte contra os interesses da nação rubro-negra."



