Rodolfo Landim já havia avisado sobre comprometimento dos investimentos por reforços para compra de terrenoFoto: Fred Gomes

Publicado 16/07/2024 09:09

Ainda faltam 4 meses até que a eleição para presidente do Flamengo no próximo triênio aconteça, mas internamente o pleito já causa problemas a Rodolfo Landim.



Uma verdadeira debandada de vice-presidentes tem tomado conta do dia-a-dia do mandatário rubro-negro, que tem ficado em situação delicada em posições estratégicas dentro do clube.



Das 17 vice-presidências, 7 vices já entregaram seus cargos por conta da eleição no fim de ano.

Vices Presidentes da Gestão Rodolfo Landim Foto: Reprodução



Até o momento, apenas 1 dos 7 que deixaram a gestão de Landim será concorrente de Rodrigo Dunshee.



Até o momento, apenas 1 dos 7 que deixaram a gestão de Landim será concorrente de Rodrigo Dunshee.

Maurício Gomes de Matos era detentor da vice presidência de Embaixadas e Consulados e deixou sua pasta para concorrer à presidência do Flamengo.

Maurício Gomes de Mattos candidato a presidência do Flamengo triênio 2025-2027 Reprodução Twitter



Em apoio a Mauricio, os vice-presidentes Adalberto Ribeiro - Relações Externas e Arthur Rocha - Patrimônio também deixaram seus cargos.

Rodrigo Tostes deixou a vice-presidência de finanças em apoio ao candidato Luis Eduardo Baptista, o BAP Divulgação / Flamengo



Já Rodrigo Tostes, vice-presidente de Finanças, Marcelo Conti, vice-presidente de Gabinete, Paulo César Pereira, vice-presidente de Secretaria e Ricardo Campelo, vice-presidente de Responsabilidade Social, deixaram seus postos em apoio a Luis Eduardo Baptista, o BAP.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap Reprodução



Landim hoje se vê obrigado a acumular os cargos de Presidente do Flamengo e vice-presidente de finanças do clube e isso pode estar ocasionando uma lentidão além da prevista para definição das contratações de reforços para a temporada 2024.



Reuniões nos próximos dias devem definir como o Flamengo atuará no mercado de transferências, com Landim no comando da pasta mais complexa do clube.



Landim hoje se vê obrigado a acumular os cargos de Presidente do Flamengo e vice-presidente de finanças do clube e isso pode estar ocasionando uma lentidão além da prevista para definição das contratações de reforços para a temporada 2024.

Reuniões nos próximos dias devem definir como o Flamengo atuará no mercado de transferências, com Landim no comando da pasta mais complexa do clube.

Entretanto, Landim poderá sofrer ainda com mais desfalques nas suas vice-presidências à medida que as alianças vão sendo costuradas nos bastidores da Gávea.