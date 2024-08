Landim segue a procura de soluções para o estádio do Flamengo - Canal do Youtube Resenha rubro Negra

Publicado 01/08/2024 08:14

A semana do Flamengo começou com a votação para aprovação da compra do terreno do Gasômetro na Gávea, passou pela incerteza sobre a realização do leilão e terminou com a confirmação da compra do terreno e na vitória sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (31).



Estes acontecimentos já são suficientes para que a semana do torcedor rubro-negro seja considerada histórica, sem precedentes na longa e centenária vida do clube.



Talvez apenas a semana da conquista da Libertadores e do Mundial de 1981 tenha sido tão memorável quanto esta.

Leilão do terreno para construção do estádio do Flamengo, nesta quarta-feira (31). Pedro Teixeira/Agência O Dia



Leilão do terreno para construção do estádio do Flamengo, nesta quarta-feira (31). Pedro Teixeira/Agência O Dia

A vitória sobre o Palmeiras de forma contundente e esmagadora por 2 a 0 num Maracanã lotado foi a cereja do bolo rubro-negra.

EXCLUSIVO: Landim revela os próximos passos do Flamengo para construir estádio



O Flamengo agora tem a vantagem para administrar o jogo de volta no Allianz Park na próxima semana para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

Pedro marcou seu 29º na temporada pelo Flamengo na vitória sobre o Palmeiras Divulgação/Flamengo



Ainda muito emocionado, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, revelou ao youtuber Flazoeiro, qual será sua primeira obra assim que tomar posse do terreno do gasômetro, recém adquirido pelo clube.



Ainda muito emocionado, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, revelou ao youtuber Flazoeiro, qual será sua primeira obra assim que tomar posse do terreno do gasômetro, recém adquirido pelo clube.

Segundo o mandatário máximo rubro-negro, uma torre de 50 metros de altura com a bandeira do Flamengo será a primeira obra que o clube fará tão logo tome posse do terreno.

Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo Lucas Felbinger/Agência O Dia



Mais cedo, logo após arrematar o terreno no leilão, Rodolfo Landim falou também sobre os próximos passos que sua diretoria tomará para iniciarem os trabalhos visando a construção do estádio.



"A gente evoluiu de uma forma muito rápida. Nessa fase do projeto em que nós estamos, que é uma fase muito preliminar, foi feito um estudo conceitual do que seria esse estádio. Lá com uma equipe que estão acostumados a desenhar estádios, levando em consideração a legislação... aspectos da legislação em relação à área do escape do estádio, a área para atender as exigências de órgãos como Corpo de Bombeiros, com uma série de coisas, mas ainda é um projeto bastante preliminar…" disse o presidente rubro-negro, que continuou:



Mais cedo, logo após arrematar o terreno no leilão, Rodolfo Landim falou também sobre os próximos passos que sua diretoria tomará para iniciarem os trabalhos visando a construção do estádio.

"A gente evoluiu de uma forma muito rápida. Nessa fase do projeto em que nós estamos, que é uma fase muito preliminar, foi feito um estudo conceitual do que seria esse estádio. Lá com uma equipe que estão acostumados a desenhar estádios, levando em consideração a legislação... aspectos da legislação em relação à área do escape do estádio, a área para atender as exigências de órgãos como Corpo de Bombeiros, com uma série de coisas, mas ainda é um projeto bastante preliminar…" disse o presidente rubro-negro, que continuou:

"Nós não temos ainda, nem um projeto básico e nem um projeto executivo. Tudo isso é feito a partir do momento em que nós tivéssemos acesso ao terreno. Até porque, o custo disso é um custo bastante elevado."