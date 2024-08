Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo - Thiago Ribeiro / AGIF

Publicado 19/08/2024 13:00

O ano era 2023 e o Flamengo estava cercado de possibilidades de títulos para coroar mais um ano como clube hegemônico na América do Sul. Mas apesar do amplo favoritismo no início da temporada o clube terminou o ano sem títulos.



Em 2024 o clube apesar do clube já ter conquistado o Campeonato Carioca, há uma grande desconfiança por parte da torcida se ano poderá ser melhor que o anterior ou se o Flamengo viverá novas frustrações com perdas de títulos.



Tite entra na Berlinda e a torcida elege Fernando Diniz para substitui-lo Pablo Porciuncula/ AFP

Rodolfo Landim compareceu a velório de Adílio Renan Areias / Agência O Dia

Torcida do Flamengo faz campanha contra Rodrigo Dunshee como presidente devido a sua ligação com Marcos Braz Reprodução X

Na terceira colocação do Brasileirão, nas quartas de final da Copa do Brasil (eliminando o Palmeiras nas oitavas) e com vantagem de 2 gols para o jogo de volta contra a equipe do Bolívar pela Libertadores, o time tinha tudo para estar vivendo uma lua de mel com o torcedor rubro-negro. Mas não está.Não está porque o time não consegue performar e a impressão é que as vitórias só acontecem graças as ações decisivas de jogadores acima da média como Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Pedro.Tite parece estar perdido tanto na preparação física da equipe quanto nas instruções táticas e principalmente nas substituições onde a leitura de jogo é sempre equivocada.E a gota d'água para Tite foi a derrota por 4 a 1 neste domingo (18) para o Botafogo.Logo após o jogo Rodolfo Landim cobrou explicações de Marcos Braz que pouco teve a falar com o mandatário máximo rubro-negro.Mas Landim também foi muito cobrado. O presidente rubro-negro corre inclusive o risco de perder apoiadores para a eleição no final do ano. Landim apoia e faz campanha intensa por Rodrigo Dunshe para ser seu sucessor e o que acontece em campo respinga imediatamente nas ações para aprovação do nome de Dunshee.Além dos problemas do caso Dodien, Dunshee vem enfrentando ainda rejeição devido a estar muito associado a imagem de Marcos Braz o que faz com que ele perca credibilidade junto aos sócios mais antenados no futebol.Por isso Rodolfo Landim estuda realizar uma última troca no departamento de futebol do Flamengo.Em caso de não classificação as quartas de final da Libertadores não só Tite pode cair como Marcos Braz pode ter abreviada sua estadia como vice-presidente do clube.Seria uma decisão estratégica para desvincular o nome de Braz ao de Dunshee numa clara tentativa de salvar a candidatura de seu fiel escudeiro.Entretanto, Marcos Braz conta com a final da temporada para se reeleger vereador do Rio de Janeiro e já faz campanha junto a organizadas do Flamengo.Há uma série de conflitos internos na gestão do clube que faz com que seus dirigentes dividam as atenções dentro e fora de campo.