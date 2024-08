Rodolfo Landim compareceu a velório de Adílio - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 12/08/2024 09:58 | Atualizado 12/08/2024 10:17

O planejamento que funcionou durante a Copa América e manteve o Flamengo vivo nas três competições que ainda disputa pode também ser aquele que prejudicará o time para o restante da temporada.Isso porque com as mudanças na metodologia na recuperação de jogadores o Flamengo passou a ter mais reincidências nas lesões daqueles que retornam do departamento médico.Tais mudanças foram realizadas após a chegada do técnico Tite visando ter um aproveitamento maior dos jogadores chaves da equipe e foram aprovadas pela chefia do departamento de futebol do clube."Pode ser uma fase de adaptação que está levando as lesões recorrentes", disse uma fonte do clube a nossa coluna, sem querer dar maiores detalhes.Internamente há inclusive questionamentos sobre se a preparação física dos atletas. Mas ainda não uma pressão em cima da comissão técnica de Tite a respeito do assunto.