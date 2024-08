Estádio do Leixões - Imagem Reprodução Internet

Estádio do LeixõesImagem Reprodução Internet

Publicado 16/08/2024 07:54

Time de futebol do Leixões em 1907 Foto: Site Leixões Sport Club

Gabriel Noga foi anunciado como novo reforço do Leixões, de Portugal Divulgação / Leixões

Rodolfo Landim acerta detalhes para a compra do Leixões Sport Club Foto: Fred Gomes

Nascido em 1907, o Leixões conta com um estádio para 9.821 torcedores, com 34 jogadores no plantel profissional avaliado em 7 milhões de euros.Além do futebol, o clube conta ainda com modalidades como atletismo, handebol, futsal (masculino e feminino), natação, vôlei e polo aquático.O Leixões tem hoje aproximadamente 7.500 sócios e o Flamengo vem mantendo conversas em estágio avançado para a compra da SAD do clube português.Entretanto, nada ainda foi levado aos conselheiros nem tão pouco valores foram repassados ao Leixões.Segundo apuramos, o Flamengo tem previsto para as próximas duas semanas convocar os conselheiros para votarem no Conselho Deliberativo a compra da SAD Leixões.Uma fonte no clube, que pediu para permanecer no anonimato, nos informou que nenhum valor foi repassado ao Leixões ou a qualquer entidade que tenha ligação com o clube europeu.O estatuto do Flamengo impede que quaisquer valores saiam do clube sem antes passar pela aprovação dos conselhos Administrativo ou Deliberativo.A internacionalização da marca sempre foi uma das bandeiras da gestão de Rodolfo Landim que entende que com a compra do Leixões poderá se colocar a frente dos demais clubes sul-americanos e crescer financeiramente para competir de igual para igual com clubes europeus na aquisição e venda de jogadores.“O que eu falo sempre, o Flamengo é tão grande. E eu acho que pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. Se os caras lá de fora podem comprar clubes no Brasil, por que não é o Flamengo que vai começar a comprar clubes lá fora? Sendo o clube master de todo esse processo? É o Flamengo, que é o maior clube do Brasil, comprando clubes em Portugal e outros países, por que não?”, concluiu, Landim.A operação de compra do Leixões é muito bem vista pelos torcedores rubro-negros e pode ter um desfecho positivo para o Flamengo, que espera alçar voos ainda maiores com a aquisição do clube português.