Flamengo interessado em Michael e Carlos Alcaraz para se reforçar - Montagem Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Flamengo interessado em Michael e Carlos Alcaraz para se reforçarMontagem Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 17/08/2024 08:21 | Atualizado 17/08/2024 08:21

Flamengo contratou na janela de janeiro de 2024: Matias Viña, Nicolas De La Cruz e Léo Ortiz Reprodução Internet

Everton Cebolinha e Matias Viña só retornam ao Flamengo em 2025 Foto: Reprodução / Premiere

O Flamengo antecipou as contratações de reforços para janela de janeiro e reconhecidamente fez uma das melhores janelas da América do Sul com as contratações de Nicolas De La Cruz (River Plate), Matias Viña (Roma) e Léo Ortiz (RedBull Bragantino) e esperava só realizar contratações pontuais na janela de julho caso perdesse algum jogador importante para o técnico Tite.Entretanto, com as recentes lesões e possíveis saídas de atletas titulares nos últimos dias da janela, fizeram o Flamengo rever seu plano e correr contra o tempo para substituir as perdas que teve no elenco.Matias Viña e Everton Cebolinha são as baixas mais importantes que Marcos Braz e Bruno Spindel terão que substituir.Foi uma semana de intensas reuniões com o técnico Tite para definir nomes que poderão reforçar o elenco rubro-negro.Nomes como Carlos Alcaraz, Gonzalo Plata, Michael e Fabrizio Angileri foram aprovados pelo treinador rubro-negro para se juntarem ao elenco.A reunião do conselho de futebol, que deve acontecer até a próxima segunda-feira, definirá os moldes em que as negociações devem proceder e quais os limites financeiros que o clube terá ao negociarem tais jogadores.Após a deliberação dos membros do conselho, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, dará o aval para a viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel à Europa, onde iniciarão as conversas para reforçar o elenco rubro-negro.