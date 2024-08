Marcos Braz é o vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Marcos Braz é o vice de futebol do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/08/2024 07:47

O Flamengo vive momentos decisivos na Libertadores da América, onde nesta quinta-feira (22) enfrenta a equipe do Bolívar em La Paz - Bolívia, há 3.640 metros acima do nível do mar.No primeiro jogo no Maracanã, a equipe do técnico Tite conquistou a vitória e dois gols de saldo sobre a equipe boliviana e agora pode perder por até um gol de diferença que se classificará às quartas de final da competição.Mas o clima de decisão não está apenas dentro de campo. O Flamengo passa por momentos turbulentos em sua política. Isso porque este é um ano eleitoral no clube. Ano de decidir quem comandará a instituição pelos próximos 3 anos.Depois de 2 mandatos bem sucedidos e recheados de títulos e realizações pelo Flamengo, chegou o momento de Rodolfo Landim passar a caneta para outro postulante.E Landim vem trabalhando arduamente para fazer seu sucessor apoiando Rodrigo Dunshee para presidente.

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falha na venda e contratações de jogadores nesta janela Reprodução / Internet

Torcida do Flamengo faz campanha contra Rodrigo Dunshee como presidente devido a sua ligação com Marcos Braz Reprodução X

Resultado de enquete realizada com torcedores do Flamengo Resenha Rubro Negra

Acontece que os recém-insucessos do departamento de futebol do clube vem escancarando a forma amadora como o principal setor do clube é gerido e feito Landim e Dunshee perderem apoio.O último gol contra feito pelo vice-presidente Marcos Braz aconteceu na venda do lateral direito Wesley. A desistência da Atalanta em pagar mais de 100 milhões de reais pelo jogador caiu na conta de Braz e o repúdio ao dirigente cresceu ainda mais.Tanto que o maior grupo político dentro do Flamengo, o FAT - Flamengo Acima de Tudo, declarou recentemente seu apoio a Luis Eduardo Baptista, o BAP.Essa decisão enfraquece consideravelmente a posição de Dunshee para assumir a presidência do Flamengo no próximo triênio.A ironia é que Rodrigo Dunshee e Marcos Braz fazem parte do FAT e não terão o apoio dos seus correligionários.Em pesquisas nas redes sociais é possível notar que Dunshee vem perdendo força por ter sua imagem muito associada a Marcos Braz.Mesmo após Marcos Braz declarar que não permanecerá no comando do clube ao fim de 2024, a desconfiança da torcida faz com que Dunshee perca força.Internamente a saída de Marcos Braz é discutida por aqueles que ainda apoiam Landim e Dunshee, mas tal ideia ainda é rechaçada pelo presidente Rodolfo Landim, que vê a distância de BAP aumentar a cada dia na corrida para presidência do Flamengo.