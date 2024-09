Carlos Alcaraz foi expulso aos 55 minutos do segundo tempo de Corinthians x Flamengo - Reprodução

Carlos Alcaraz foi expulso aos 55 minutos do segundo tempo de Corinthians x FlamengoReprodução

Publicado 02/09/2024 05:00 | Atualizado 02/09/2024 09:41

A bruxa está mesmo solta no Ninho do Urubu.Se a dupla Braz/Spindel se movimentou bem nas duas janelas de transferências desta temporada, o mesmo não aconteceu dentro do centro de treinamentos George Helal.Foram sete reforços até aqui: Nicolas De La Cruz, Matias Viña e Léo Ortiz na primeira janela, Alex Sandro, Gonzalo Plata, Michael e Carlos Alcaraz na segunda.Com o prazo para inscrições terminando nesta segunda-feira (02) Braz ainda tenta a contratação do jovem atacante Deivid Washington do Chelsea por empréstimo.

Nicolas De La Cruz pode retornar já no jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil AIZAR RALDES/AFP

Árbitro relata em súmula expulsão de Carlos Alcaraz Publicação CBF

A tendência é que o atleta de 19 anos, que já está no Brasil, seja anunciado como quinto reforço rubro-negro nesta janela.Entretanto, o Flamengo não vem tendo sorte com os seus contratados.Nico, Michael e Viña estão lesionados e desfalcaram o Flamengo nos últimos jogos. Nico tem previsão de retorno contra o Bahia no jogo de volta da Copa do Brasil no Maracanã, dia 12.Já Michael tem prazo mais longo. Como se lesionou no dia 28 de agosto, o robozinho rubro-negro só deve retornar aos gramados no fim de outubro.Matias Viña tem o caso mais grave dentre os recém-chegados. Com fratura na tíbia e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o retorno do jogador só deve ocorrer em meados de 2025.Charly Alcaraz chegou nesta sexta-feira e estreou na derrota deste domingo (01) contra o Corinthians.Seus poucos minutos em campo foram suficientes para encantar o torcedor rubro-negro devido à velocidade, consciência tática e habilidade. Porém, o jogador permaneceu pouco tempo em campo.Um tumulto causado por Yuri Alberto no fim do jogo fez um montinho de jogadores trocarem tapas e elogios, e o camisa número 37 foi denunciado pelo VAR e expulso pelo árbitro da partida.O juiz relatou em súmula conduta violenta, o que não dará ao atleta rubro-negro uma suspensão maior do que um jogo.