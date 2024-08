Flamengo próximo de sacramentar contratações - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

E as negociações em andamento progrediram muito nas últimas horas, criando uma expectativa interna no clube de que os anúncios possam acontecer entre esta quarta (28) e sexta-feira (30).



Com a proximidade do encerramento da janela de transferências, que acontece no próximo dia 2, o Flamengo conta com Marcos Braz e Bruno Spindel em Portugal para fechar as contratações de ao menos mais dois reforços para o técnico Tite.

E as negociações em andamento progrediram muito nas últimas horas, criando uma expectativa interna no clube de que os anúncios possam acontecer entre esta quarta (28) e sexta-feira (30).

Os alvos da dupla rubro-negra ao deixarem o Brasil no último sábado (24) eram Alex Sandro, lateral esquerdo, ex-jogador da Juventus da Itália, Gonzalo Plata, equatoriano de 23 anos, ponta direita defendendo atualmente as cores do Al-Sadd do Qatar, e Carlos Alcaraz meia argentino, de 21 anos, do Southampton da Inglaterra.

A primeira confirmação se deu mediante Alex Sandro. Apalavrado com o São Paulo, o lateral esquerdo cedeu a pressão e ao projeto apresentado pelo Flamengo e vai defender o clube pelas próximas duas temporadas.

Já Carlos Alcaraz deve ser anunciado entre hoje a amanhã. Após vencer a concorrência com a Lázio o Flamengo acertou o pagamento de cerca de 18 milhões de euros a equipe inglesa e ainda aceitou ceder Victor Hugo por empréstimo ao Gostepe da Turquia. O clube pertence aos mesmos donos do Southampton e o jogador de 20 anos deve embarcar ainda hoje, segundo informações trazidas primeiramente pelo Canal do YouTube Flazoeiro e confirmado por nossa coluna.

Alcaraz realizará exames médicos e deve assinar contrato de cinco anos com o Flamengo ainda nesta quarta.

A negociação mais complicada envolveu Gonzalo Plata. O equatoriano fez uma boa temporada pela equipe do Al-Sadd marcando 12 gols e dando oito assistências, mas viu sua vida mudar no momento em que o clube do Qatar contratou Félix Sanchez, seu desafeto declarado, para comandar a equipe.





Desde a chegada do novo comandante, Plata não recebeu mais oportunidades e por isso forçou sua saída do clube.



Apesar das reviravoltas nas negociações, o Flamengo já troca documentos com o Al-Sadd e apara arestas na minuta de contrato para anunciar o jogador que está em Madri aguardando o sinal verde do clube para viajar ao Brasil e realizar exames médicos antes de assinar com o Fla.

Se confirmada as três contratações o Flamengo vai ter encerrado mais um ciclo de contratações seguramente com a janela de transferências mais forte da América do Sul. A negociação mais complicada envolveu Gonzalo Plata. O equatoriano fez uma boa temporada pela equipe do Al-Sadd marcando 12 gols e dando oito assistências, mas viu sua vida mudar no momento em que o clube do Qatar contratou Félix Sanchez, seu desafeto declarado, para comandar a equipe.Desde a chegada do novo comandante, Plata não recebeu mais oportunidades e por isso forçou sua saída do clube.Apesar das reviravoltas nas negociações, o Flamengo já troca documentos com o Al-Sadd e apara arestas na minuta de contrato para anunciar o jogador que está em Madri aguardando o sinal verde do clube para viajar ao Brasil e realizar exames médicos antes de assinar com o Fla.Se confirmada as três contratações o Flamengo vai ter encerrado mais um ciclo de contratações seguramente com a janela de transferências mais forte da América do Sul.