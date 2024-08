Eduardo Bandeira de Melo e o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes - Divulgação Eduardo Bandeira de Melo

Publicado 27/08/2024 11:17 | Atualizado 27/08/2024 14:42

Depois da perícia realizada no terreno do Gasômetro, por determinação da Justiça, o valor do terreno saltou de R$ 138,1 milhões para R$ 145,9 milhões, uma diferença de R$ 7,8 milhões, que já foi paga pelo Flamengo nesta semana.



Entretanto, o Flamengo ainda não pode tomar posse do terreno devido à determinação de aguardar decisão da Justiça federal sobre o caso.

Eduardo Bandeira de Melo e o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes Divulgação Eduardo Bandeira de Melo

Enquanto isso, nos bastidores a oposição procura realizar estudos e se inteirar de todos os aspectos envolvendo o terreno do Gasômetro.Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo e opositor à gestão de Rodolfo Landim, declarou recentemente em entrevista aoseu apoio a Maurício Gomes de Mattos, que concorre à presidência do clube, contra o candidato Rodrigo Dunshee de Abranches, da situação.E uma das ações de Bandeira de Melo foi fazer a ponte entre o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o então candidato Maurício Gomes de Matos numa reunião para tratar do terreno e do estádio."A reunião com o prefeito Eduardo Paes foi uma iniciativa do ex-presidente e deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, que convidou a mim e outros integrantes do grupo de trabalho da minha campanha, além de apoiadores como os grupos Frente Flamengo Maior, e Grap", disse Maurício Gomes de Matos à coluna. Ele também revelou:"No encontro, o prefeito esclareceu dúvidas dos sócios do Flamengo que não estiveram presentes nas conversas com a Prefeitura do Rio sobre a desapropriação do terreno e o edital, que regulamenta a construção. A minha equipe elaborou um amplo estudo sobre a viabilidade do projeto para a construção do nosso estádio próprio, sem qualquer necessidade de utilização de dinheiro público, algo que é defendido pelo prefeito Eduardo Paes. O nosso estudo trata da viabilidade não apenas econômica, mas também jurídica da construção do estádio.Cerca de 20 profissionais, das mais variadas áreas de atuação, como marketing, engenharia, finanças e administração esportiva, elaboraram um estudo inédito, que nem mesmo o Flamengo ainda apresentou para seus associados. Foram analisados documentos, processos e outros cases de sucesso que nos levaram a ter certeza de que o estádio próprio é viável nos três cenários analisados: otimista, realista/conservador e pessimista. No cenário considerado conservador, por exemplo, há um resultado positivo que ultrapassa os R$ 42 milhões. Esse cenário leva em consideração os números mais realistas, segundo nossa equipe multidisciplinar que elaborou o estudo."O Flamengo aguarda agora a decisão da Justiça para saber quando poderá tomar posse do terreno e iniciar o projeto tão sonhado pela Nação Rubro-Negra.