Rodrigo Dunshee e Rodolfo Landim estão a frente do projeto LeixõesFoto: Agência Foto BR

Enquanto para a maioria dos clubes brasileiros o Fair Play Financeiro ainda é uma novidade desconhecida, para o Flamengo é um conjunto de diretrizes praticados desde 2013.

Isso permite que o clube tenha pretensões muito a frente da maioria dos coirmãos da América do Sul.



Rodolfo Landim trabalha há 9 meses junto com Rodrigo Dunshee no projeto de compra do Leixões de Portugal Foto: Fred Gomes

Recentemente o Flamengo recusou participar de um campeonato sub23 justamente para jogadores que estouraram a idade no sub20 e que não receberam a chance de se integrarem a equipe principal, pensando na recolocação dos jovens talentos na Europa. E uma das ideias do presidente Rodolfo Landim, é a compra de um clube na Europa para gerar uma receita nova numa das moedas mais valorizadas do mundo, facilitando a internacionalização da marca, expondo e valorizando talentosos jogadores da base sem oportunidades na equipe principal.

A recusa para participar de tal evento é justamente pensando em levar estes atletas a uma porta de entrada para grandes ligas na Europa via Portugal pelo Leixões.



Gabriel Noga e Werton, ex-jogadores da base do Flamengo no Leixões Foto: Divulgação Leixões

Tivemos acesso com exclusividade ao projeto de compra do Leixões que já está em andamento há mais de 9 meses em negociações entre Flamengo e a equipe portuguesa. O idioma e a proximidade da cultura brasileira com a portuguesa facilitaria a adaptação de jovens atletas ao continente.

O projeto visa primeiramente criar uma equipe de 7 profissionais do Flamengo para administrar a equipe portuguesa por 3 anos.

Durante este período o Flamengo não investiria um centavo sequer na compra do clube português, apenas administraria o mesmo com a opção de compra a qualquer momento do ponto em que assumir até o fim do terceiro ano.

O valor de opção de compra é de 500 mil euros. Este é o valor que o Flamengo terá que pagar para assumir cerca de aproximadamente 51% das ações do Leixões.

É sabido pela diretoria rubro-negra que o Leixões tem um déficit anual na casa dos 400 mil euros. Valor este que não preocupa Rodolfo Landim, por já terem um plano traçado com patrocinadores do clube que já expressaram a vontade de patrocinar a equipe portuguesa, amortizando o déficit apenas com a nova receita em patrocínios que o Flamengo levará.

Além de levar patrocínios para o Leixões, o Flamengo pretende ainda criar um plano de sócio torcedores do próprio Flamengo na Europa, unindo a paixão pelo rubro-negro ao clube português, o que seria mais um fonte de renda para controlar os 6 milhões de euros em dívidas que o clube português tem.

O Leixões ocupa hoje a quarta colocação no campeonato português da segunda divisão, a apenas dois pontos do líder Acadêmico de Viseu com 10.

O plano do Flamengo é nestes três anos de administração fortalecer o Leixões com jogadores de potencial da base rubro-negra para levá-lo de volta a primeira divisão portuguesa e quem sabe à disputa da Liga Europa ou até mesmo da Champions League.