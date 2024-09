Pedro em treino na academia do CT do Caju - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 07/09/2024 10:10 | Atualizado 07/09/2024 10:13

Convocado para os amistosos contra Equador e Paraguai nesta data FIFA, Pedro, atacante do Flamengo, torceu o joelho esquerdo no treino da seleção brasileira e teve diagnosticado rompimento de ligamento cruzado do joelho, cortado imediatamente do escrete canarinho.



Ao chegar ao Rio de Janeiro, o Flamengo realizou todos os exames no atleta, que ficará fora de combate de 10 a 12 meses.

A cirurgia do atacante rubro-negro está programada para acontecer na próxima semana, tão logo o inchaço do joelho diminua.Imediatamente a confirmação da lesão do atacante, o Flamengo recebeu inúmeras ofertas de jogadores e passou a avaliar algumas opções.O nome do francês Anthony Martial foi o mais bem avaliado pela diretoria, que chegou a pensar no atleta para a vaga de Pedro.Entretanto, devido aos altos valores e principalmente pela negativa do técnico Tite, que não vê em Martial o nome ideal para substituir Pedro, o Flamengo desistiu da contratação do ex-jogador do Manchester United.Segundo uma fonte no clube, hoje é improvável o Flamengo realizar a contratação de um jogador para a vaga de Pedro.O clube conta com Bruno Henrique, Lorran, Carlinhos e Gabigol para ocupar a vaga deixada pelo camisa número 9 para disputar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.Mas a diretoria rubro-negra ainda tem prazos para inscrever jogadores caso mude de ideia e feche com alguma nova contratação.O Flamengo tem até o próximo dia 9 para inscrever jogadores na Copa do Brasil, até o dia 13 para inscrever atletas para a fase de quartas de final da Libertadores e até o próximo dia 20 para inscrições no Campeonato Brasileiro.