Anthony Martial deixou o Manchester United, da Inglaterra, e está livre no mercadoAFP

Publicado 09/09/2024 08:09 | Atualizado 09/09/2024 08:40

Com a lesão de Pedro logo após o fechamento da janela de transferências, o Flamengo se viu num mercado com poucas opções para substituir o camisa 9 rubro-negro.Mesmo tendo recebido centenas de e-mails de empresários oferecendo jogadores sem contrato no mercado que ainda podem se transferir, o Flamengo viu em poucos atletas a possibilidade de atuarem no clube.

Anthony Martial, francês de 28 anos, foi um dos poucos jogadores que chamaram a atenção de Marcos Braz.

Martial teve passagem decepcionante pelo Manchester United Reprodução / Instagram

Martial não atua há pelo menos 8 meses e não é exatamente o jogador de área que o técnico Tite gostaria de contar no elenco.De acordo com uma fonte no clube, Martial é um projeto próprio de Marcos Braz. Dentro do clube não há unanimidade com o nome do jogador. O próprio treinador e vários membros do conselho de futebol não veem no atleta o substituto ideal para Pedro, mas o nome segue sendo bancado pelo vice-presidente de futebol do Fla.