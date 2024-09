Arrascaeta, Varela e Pulgar retornarão ao Rio em voo fretado e estarão à disposição de Tite - arquivo o dia

Publicado 21/09/2024 09:03 | Atualizado 21/09/2024 09:58

O Flamengo volta a campo neste domingo (22), às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar a equipe do Grêmio, em Porto Alegre.



Com 45 pontos e na 4ª colocação, o Flamengo estará de olho no jogo entre São Paulo x Internacional. Isso porque, em caso de vitória, o clube paulista pode ultrapassar o rubro-negro, se este não vencer o Grêmio.



Flamengo treina para enfrentar o Grêmio neste domingo (22). Foto: Divulgação Flamengo



O Flamengo deixará no Rio de Janeiro os 11 titulares que atuaram na derrota por 1 a 0 para o Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América, na última quinta-feira (19). Além dos 11 titulares, não viajarão para o Sul o zagueiro/volante Léo Ortiz e Gabriel Barbosa, que segue realizando preparação física no CT George Helal.



Matheus Bacci ficará no Rio para treinar a equipe que decidirá sua situação na Libertadores na quinta-feira (26), em Montevidéu, no Uruguai. Já o técnico Tite acompanhará a equipe alternativa no confronto contra o Grêmio.



Tite viajará com equipe alternativa e Matheus comandará os treinos da equipe que enfrentará o Peñarol na próxima quinta-feira (26). Gilvan de Souza/Flamengo



Aliás, o Grêmio pode ser o destino de Tite para 2025. O clube de Porto Alegre não deve permanecer com Renato Gaúcho, sondado para comandar o Cruzeiro no ano vem, e pessoas ligadas à diretoria do Grêmio já entraram em contato com a equipe de Tite.



O treinador vive dias de incerteza no Flamengo. Se vencer o Peñarol e retomar a corrida pela Libertadores, dificilmente será demitido ainda em 2024. Mas caso aconteça a desclassificação da equipe de forma emblemática, ele pode ser demitido.



Há um entendimento interno que não haveria um grande prejuízo financeiro na demissão, uma vez que faltariam apenas três meses para o término do contrato. Além disso, tentar uma solução com Filipe Luis seria uma opção para sacudir o elenco para a Copa do Brasil e o Brasileirão.



Para 2025, independente dos resultados conquistados por Tite e do resultado da eleição para presidente, no dia 9 de dezembro, o Flamengo deve trocar de treinador.



Tite não agradou a ninguém no clube. "Não deu liga! Não tem o DNA rubro-negro", disse um conselheiro apoiador de Rodolfo Landim à coluna.



Luís Castro é muito bem avaliado internamente, sendo um dos nomes estudados para assumir o clube na próxima temporada.



Luís Castro, ex-Botafogo, é um dos nomes bem avaliados pela diretoria do Flamengo para assumir a equipe em 2025. AFP



Ainda pensando nesta temporada, o provável Flamengo que enfrentará o Grêmio terá: Matheus Cunha no gol; Wesley na lateral direita; e a dupla de zagueiros será formada por David Luiz e Cleiton, com Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio de campo, Tite deve levar a campo Evertton Araújo, Allan e Carlos Alcaraz. No ataque, Lorran, Matheus Gonçalves e Carlinhos podem receber oportunidades de iniciar o jogo.





Carlinhos deve ser titular contra o Grêmio neste domingo (22) pelo Brasileirão. Foto: Divulgação Flamengo

Grêmio x Flamengo jogarão às 18h30 deste domingo (22), na Arena do Grêmio, com transmissão do Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV.