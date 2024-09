Filipe Luís - Valentina Rêgo Monteiro/CBF Academy

Filipe LuísValentina Rêgo Monteiro/CBF Academy

Publicado 20/09/2024 09:48 | Atualizado 20/09/2024 10:40

Depois de cinco anos de invencibilidade jogando em casa pela Libertadores da América, o Flamengo voltou a perder diante de 64.396 torcedores no Maracanã.



Arrascaeta, do Flamengo, admitiu não estar 100% fisicamente Mauro Pimentel / AFP

A classificação às semifinais da competição depende agora de uma vitória por dois gols de diferença, em Montevidéu, contra um Peñarol muito bem treinado e disposto a levar a vaga diante do seu torcedor.



Mas não foi só a derrota que mexeu com os brios dos rubro-negros. A forma apática como o time se comportou durante todo o jogo, sem plano tático, sem jogadas ensaiadas, se valendo apenas do famoso abafa e do chuveirinho para tentar alguma coisa, foi o que mais chamou a atenção.



E para acabar de vez com a paciência do torcedor mais otimista, Tite ainda insiste em escolher jogadores que atravessam má fase ou que não têm a mínima capacidade de representar o clube numa disputa de quartas de final da Libertadores, como Pulgar e Carlinhos.

Erick Pulgar foi vaiado ao ser substituído na derrota do Flamengo Mauro Pimentel/AFP

No ataque a escolha por Carlinhos em detrimento de Gabigol pode até num primeiro momento parecer a melhor escolha, mas Carlinhos não consegue sequer ser opção aos seus companheiros quando entra em campo.



No caso de Carlinhos, a culpa tem que ser dividida entre Tite e o departamento de futebol do clube, que preferiu não contratar outro atacante assim que Pedro se lesionou.



Benedeto e Eric Maxim Choupo-Moting eram opções viáveis para dar mais opções ao treinador rubro-negro, que agora se vê às voltas com a ineficácia de Bruno Henrique como atacante.



Tite comandando o Flamengo na derrota para o Peñarol no Maracanã Mauro Pimentel/AFP



Além da equivocada escolha por Pulgar, Tite também escalou um meio de campo sem as mínimas condições físicas de jogo. Com Pulgar mal tecnicamente, Arrascaeta e Nicolas De La Cruz caminhavam em campo, erravam muitos passes e não conseguiam desenvolver seus jogos.



Gerson era a única célula viva num meio de campo que retinha a bola com lentidão e sem criatividade.

Gerson era a única célula viva num meio de campo que retinha a bola com lentidão Mauro Pimentel/AFP

Diante do atual cenário em campo e com a eleição para presidente se aproximando, Landim sabe que tem uma importante decisão a ser tomada com relação ao comando do futebol do Flamengo. Por isso, já estuda a possibilidade de uma demissão de Tite para que Filipe Luis assuma interinamente até o final de seu mandato.



Filipe Luís, do Flamengo, beija a medalha de campeão Adriano Fontes / CRF



Landim não quer arriscar manchar o último ano da gestão, acumulando duas temporadas sem títulos de expressão, e com o Brasileirão mais distante, restaria apenas a Copa do Brasil como prêmio de consolação caso não se classifique na Libertadores.



Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo Thiago Ribeiro / AGIF



Por isso, apesar de não admitirem publicamente, nos bastidores, as contas para uma eventual demissão de Tite já estão sendo feitas e, caso não passe pelo Peñarol, a pressão que hoje já é quase insuportável e respinga na candidatura de Dunshee, pode fazer a era Tite terminar.