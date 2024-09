Gabigol empunha camisa do rival Palmeiras logo após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil - Reprodução Internet

Publicado 17/09/2024 08:46



Zico e Gabigol se encontraram no CT Ninho do Urubu, Divulgação/Flamengo

É verdade que o técnico Tite não morre de amores pelo futebol de Gabigol. Prova disso são as poucas convocações à seleção brasileira, quando o atacante rubro-negro vivia seu melhor momento na carreira e o treinador rubro-negro dirigia a seleção canarinho.



Mas Gabigol não vem se ajudando. Com uma queda nos números desde 2022, ele não consegue mais ser importante numa equipe com Pedro lesionado e com Carlinhos e Bruno Henrique como opções.



Em 2019, quando chegou ao Flamengo, o então camisa 9 rubro-negro marcou 43 gols e deu 12 assistências. De lá pra cá, manteve sua média de gols entre 0,60 e 0,70 gols por jogo. Mas a partir de 2022 as coisas começaram a mudar.



Gabigol, Dorival Júnior e Arrascaeta durante treino do Flamengo em 2022 Gilvan de Souza/Flamengo

Em 2023 a média voltou a cair, mesmo o atacante se mantendo titular sob o comando de Jorge Sampaoli durante quase toda a temporada. Neste ano, Gabigol teve média de 0,34 gols por jogo.



Na reta final de sua passagem pelo Flamengo, Sampaoli parece ter desistido de manter Gabriel titular e trouxe Pedro, que mesmo na reserva, apresentava números bem superiores ao então camisa 10 rubro-negro.



Com o fracasso da temporada, o Flamengo iniciou 2024 cheio de esperanças, com Tite já vencendo o Campeonato Carioca, primeiro objetivo do clube no ano. Entretanto, a média de Gabigol despencou.



Com uma média de 0,15 gols por jogo, o técnico chegou a declarar em sua última coletiva, após o jogo contra o Vasco no Brasileirão, que Carlinhos tem sido mais decisivo em campo que Gabigol e que isso justificava sua escolha pelo camisa 22, antes de optar por Gabriel.

Pelo Flamengo, Carlinhos fez dois gols em dez jogos até aqui Gilvan de Souza / Flamengo

Com as recentes declarações de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, sobre a possibilidade de não renovação contratual e com o desejo de jogar o Super Mundial de Clubes da FIFA em 2025, Gabigol já pensa na possibilidade de assinar um pré-contrato com o Palmeiras.



Abel Ferreira e Leila Pereira, treinador e presidente do clube paulista, respectivamente, já demonstraram publicamente o interesse no atacante e aguardam apenas a sinalização do atleta para partirem para a contratação.



Gabigol ainda estuda opções para jogar fora do país, e recentemente clubes do Japão e da Arábia Saudita sondaram o atacante.



Os números do jogador, que insiste em jogar mais pelo meio de campo, como reserva de Arrascaeta, mostram que hoje ele merece, sim, ser a terceira opção na equipe do técnico Tite.



Gabigol Renan Areias/ Arquivo O Dia