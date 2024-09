Tite é o técnico do Flamengo - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 18/09/2024 09:34 | Atualizado 18/09/2024 09:36

O Flamengo anunciou no dia 9 de outubro de 2023 a contratação do técnico Tite. Ele chegava à Gávea depois de seis anos - e duas Copas do Mundo - à frente da seleção brasileira.



Apresentação do novo Técnico da equipe do Flamengo Tite, nesta segunda-feira(16) - Fotos: Marcelo Cortes/Flamengo Marcelo Cortes/Flamengo

Mas quase um ano depois, ele e sua comissão técnica não conseguiram convencer, principalmente por não fazer o Flamengo performar como a torcida esperava. Com um currículo recheado de títulos, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes, Tite chegou com a credencial de melhor treinador brasileiro da atual geração.

Com um elenco avaliado em mais de 200 milhões de euros, o desempenho do time nas mãos do treinador gaúcho está fora dos padrões desejados.

Uma fonte no clube confidenciou à coluna que Tite só está treinador do Flamengo, por se tratar de um ano de eleição para presidência do clube, e mandar mais um técnico embora surtiria um efeito negativo na gestão atual, que pretende fazer Rodrigo Dunshee o próximo presidente.



Luís Castro ao lado de Cristiano Ronaldo Divulgação / Al-Nassr

O treinador português deixou uma excelente impressão na passagem que teve pelo Botafogo e, hoje, a torcida entende que um estrangeiro teria mais condições de fazer um elenco cheio de estrelas jogar de maneira ofensiva e vitoriosa. Mas a torcida já elegeu o substituto de Tite, para chegar ainda nesta temporada ou para 2025. Trata-se de Luis Castro, ex-Botafogo, que estava ao lado de Cristiano Ronaldo no Al Nassr da Arábia Saudita.

Vale ressaltar que os três primeiros lugares do Campeonato Brasileiro tem times cujos treinadores são estrangeiros.



Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, e Luís Castro, do Al-Nassr Reprodução/Redes sociais

Com a demissão de Luis Castro do Al Nassr no último final de semana, o clamor da torcida rubro-negra aumentou o para a chegada do treinador português ao clube. O Botafogo, ex-clube no Brasil de Luis Castro, tem no comando Arthur Jorge, técnico português. O Palmeiras, segundo colocado, é comandado por Abel Ferreira, outro português. Já o Fortaleza, em terceiro, tem à frente o argentino Juan Pablo Vojvoda.Com a demissão de Luis Castro do Al Nassr no último final de semana, o clamor da torcida rubro-negra aumentou o para a chegada do treinador português ao clube.

Mas ao que tudo indica a "Nação" terá mesmo que esperar a realização da eleição presidencial, no próximo dia 9 de dezembro, para só então conhecer o novo técnico.