Jorge Jesus e Luis Castro se reúnem antes de decisão pelo futebol saudita. Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 22/09/2024 12:39

Após treinar Grêmio, Internacional, Corinthians e a seleção brasileira, Tite tem pela frente um dos maiores desafios de sua carreira. Conseguir conquistar a torcida do Flamengo.



Há quase um ano à frente da equipe rubro-negra, Tite não conseguiu até então emplacar uma visão de jogo que convencesse elenco e torcedores.



O Flamengo nas mãos do treinador gaúcho se encontra vivo nas três competições que disputa, apesar de respirar por aparelhos depois da derrota para o Peñarol em casa na última quinta-feira (19) e do 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Porém, ainda assim, o entendimento geral é que o time não tem a performance compatível com seu investimento.



Tite estaria vivendo seus últimos dias como treinador do Flamengo. Gilvan de Souza/Flamengo



E é justamente por falta de performance que outros nomes já são debatidos internamente no clube. A gestão de Rodolfo Landim vê com bons olhos o nome de Luís Castro e já fez uma primeira sondagem ao treinador português, ex-Botafogo e Al-Nassr.



Segundo apurou a coluna, a sondagem não teria sido feita por dirigentes da gestão atual e sim por agentes autorizados a falar em nome do clube neste momento.



E mesmo sabendo que só poderia assumir a equipe por três meses, correndo o risco de não ter o vínculo renovado caso um candidato da oposição vença a eleição no dia 9 de dezembro, Luís Castro se viu animado com a possibilidade de chegar ao Flamengo ainda em 2024.



Luís Castro ao lado de Cristiano Ronaldo Divulgação / Al-Nassr



Para isso acontecer, o Flamengo teria que ser derrotado pelo Peñarol com uma atuação aquém dos padrões da equipe para que, somente assim, Tite deixasse o comando em seguida.



Mas a diretoria também avalia outros nomes como Juan Pablo Vojvoda, hoje treinador do Fortaleza, Carlos Carvalhal, do Braga de Portugal, e Renato Gaúcho, treinador do Grêmio - mas que não deve permanecer na equipe gaúcha para 2025.



Juan Pablo Vojvoda é bem avaliado por diretoria do Flamenogo para assumir o time em 2025. Mateus Lotif/Fortaleza



Para alguns dos nomes citados acima, o Flamengo esbarra nos contratos em vigor e na impossibilidade de contar com estes treinadores ainda em 2024. Por isso, a torcida nos bastidores é para que Tite consiga encontrar o desempenho ideal para que o treinador consiga ao menos chegar ao fim de seu contrato no dia 31 de dezembro deste ano, tornando um pouco mais simples a procura por um treinador a partir do encerramento da temporada.



A única certeza hoje sobre o comando do futebol do Flamengo é que Tite vive, sim, seus últimos dias como treinador do clube.